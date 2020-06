Pellegrini prozradil, co udělá v případě, že nebude zrušen nouzový stav

Uvedl, že pokud by došlo k tomu, že by vláda po ukončení zákonné lhůty 90 dnů navrhovala opětovné vyhlášení nouzového stavu, má v plánu obrátit se na Ústavní soud SR. Podle jeho mínění není k prodloužení nouzového stavu zákonný důvod a zbytečně se tak omezují práva občanů.

Kromě toho Pellegrini zdůraznil důležitost slovenské ústavy. Vyjádřil naději, že ji vláda neporuší a automaticky dojde ke skončení nouzového stavu po 90 dnech. Expremiér se obává toho, v budoucnu by koalice byla schopná ústavní většinou změnit v Národní radě SR systém brzd a protivah v ústavě a ústavních zákonech.

Právě z tohoto důvodu vyzval veřejnost a média, aby všichni sledovali, co se pod rouškou koronakrize mění v legislativě. Matoviče obvinil ze lži, když říkal, že nouzový stav nikoho neomezuje. V této souvislosti poukázal Pellegrini na platné usnesení vlády, na základě kterého se omezuje právo shromažďování osob, které nežijí ve společné domácnosti.

Dále odmítá Matovičova tvrzení o tom, že nouzový stav je nutný pro poskytnutí pomoci a podpory na zásobování nemocnic. Podle něj to lze i bez mimořádné situace a ani nemusí být vyhlášený nouzový stav.

Odejde Pellegrini?

Na tiskové konferenci se Pellegrini vyjádřil také k jeho možnému odchodu ze strany Směr-SD. Podle jeho slov je odchod reálný. Uvedl, že by bylo zřejmě spravedlivější, kdyby si navzájem řekli, ať si neškodí a jdou si každý svou vlastní cestou. Dodal, že toto je jedna z možných variant.

„Je asi fér, aby se toto neprodlužovalo,“ uvedl s tím, že své rozhodnutí oznámí v blízké době.

Neshody ve Směru-SD

Dodal, že má v poslední době stále větší pocit, že se jeho názory a názory předsedy Směru-SD Roberta Fica od sebe vzdalují stále víc a víc.

Připomeňme, že před nedávnem vyzval Pellegrini současného předsedu Roberta Fica, aby odešel ze strany. „My tu dnes nahlas říkáme to, co si šeptají všichni kolem, včetně mnoha našich straníků či voličů, ale nikdo to veřejně nevysloví. Pokud chce předseda Fico pomoci Směru a sociální demokracii na Slovensku, dozrál čas na jeho odchod ze strany,“ vyzval Fica Pellegrini.

Podle slov Pellegriniho by měl Směr vést silný lídr, který chce bojovat a kterému toto lidé uvěří. „Pan předseda zároveň řekl, že Směr potřebuje válečníky a sám přitom přiznal, že se mu bojovat nechce. Ani v diskusích, ani v parlamentu,“ dodal Pellegrini.