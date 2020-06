„Tento vtip vystihuje nezpůsobilost Matoviče řídit naši vlast.“ Harabin pobavil sociální sítě

Harabin hned v úvodu svého příspěvku uvádí, že níže uvedený vtip bude podle některých možná poněkud neslušný, ale i přesto doufá, že mu jeho fanoušci tento „menší exces ve vyjádření odpustí“. Argumentuje tím, že humor, který vytvořila tvořivost obyčejných lidí musí být reprodukován v originálním znění.

„V opačném případě totiž ztrácí na razanci a uniká podstata kardinální myšlenky a poselství, které bylo cílem vtipu. Sami nakonec uznáte, že obsah vtipu jedinečným způsobem vystihuje impotenci, nezpůsobilost Matoviče řídit naši vlast,“ podotkl.

Následně se politik pustil do převyprávění celého vtipu: „Matovič se dostane do letadla a zjistí, že má místo vedle nádherné blondýnky… Okamžitě se k ní otočí a udělá „první krok“… „Víte,“ říká, „slyšel jsem, že let lépe ubíhá, pokud se dáte do řeči se společným pasažérem… Pojďme si tedy povídat.“ Blondýna, která si otevřela knihu, ji pomalu zavře a zeptá se: „A o čem byste tedy chtěl mluvit?“ „Hmmm, nevím,“ odpovídá Matovič. „A co tak o politice?“ „OK,“ odpoví blondýnka. „To by mohlo být zajímavé téma. Ale nejdříve mi dovolte se nejprve na něco zeptat…“ „Kůň, kráva a jelen žerou stejnou trávu. Avšak jelen vylučuje malé bobky, kráva velké mokré placky a kůň skoro suché koule. Proč si myslíte, že to tak je?“ Ohromený Matovič se ozve: „No, to nemám ani nejmenší tušení...“ „Tak mi tedy řekněte,“ odpoví blondýnka, „jak je možné, že se cítíte na debatu o politice, když nerozumíte ani hovnu?“…“

Reakce na sociální síti

„Hahaha, přesné a trefné,“ souhlasili s ním někteří.

Příspěvek Harabina se setkal s. Vysloužil si přes 1,8 tisíc lajků a také velké množství komentářů. Někteří uživatelé byli vtipem velmi pobaveni a psali, že je skvělý.

A další se přidávali: „Velmi pěkně jste vystihl nejmoudřejšího premiéra Matoviče.“

Pár uživatelů pak podotýkalo, že to bohužel není vtip, ale realita.

Nicméně, ne všechny reakce byly pozitivní. Šéf Vlasti se tak setkal i s kritikou.

„P. Harabine, premiér nemůže za to, že vás lidé nezvolili. Pište už o někom jiném, ne o premiérovi, už je to trapné,“ stálo v jednom z komentářů.

A další nesouhlasné komentáře se hrnuly: „Ubohé, jako jeho (vtipu, pozn. red.) autor.“ Někteří si pak neodpustili poznámku, že závist se musí nějak ventilovat...