Prezidentka Čaputová: Naší snahou má být zachovat soudržnost, vidím však opak

Zuzana Čaputová hned v úvodu pronesla, že Zpráva o stavu republiky by za jiných okolností byla především její reflexí na to, co v tamní republice funguje, kde je třeba přidat a kde třeba udělat ráznější změnu. Nicméně, odezněnívající pandemická krize však tuto reflexi udělala za ni, tvrdí.

„Sama (krize, pozn. red.) nejlépe odhalila to, co je životaschopné, do čeho můžeme vkládat důvěru a co je sotva přežívající a vyžaduje naši největší pozornost,“ podotkla.

Za své poselství navíc hned v úvodu označila následující slova: „Nevracejme se do stavu společnosti před koronavirem!“

„S lítostí však dnes musím říci, že pozoruji i opačnou tendenci,“ uvedla a poukázala na hlasy volající po změně právní úpravy v různých kulturně-etických tématech.

Vzhledem k tomu uvedla, že hrozba pandemie ukázala, že lidé na Slovensku jsou v krizové situaci schopni projevit podporu a sounáležitost. Největší snahou by tak dle ní nyní mělo být zachování soudržnosti.

Prezidentka navíc dodala, že jí chybí poctivá společenská a odborná debata. Upozornila rovněž na dělicí čáry, které takto vznikají. Představitelům koalice pak připomněla jejich slib, že budou vládou i pro národnostní menšiny.

Práce vědců a přehodnocení školních osnov

Jako další nejvyšší činitelka SR ve svém projevu vyzdvihla vědce a vědkyně a jejich práci během pandemie. Zritizovala však nedostatečnou podporu pro slovenskou vědu a výzkum.

„Všechny nás může mrzet, že potenciál, kterým slovenská věda a výzkum disponují, dlouhodobě nedostával podporu, jakou si zaslouží. Stačí si vzpomenout na to, jak v nedávné minulosti přišly věda a výzkum o stovky milionů eur, jelikož přednost dostaly jiné zájmy, které měly zajistit profit pro subjekty, které se na vědě pouze přiživují,“ uvedla s tím, že věda a výzkum se podle ní mohou stát důležitým faktorem změny celkového modelu tamního ekonomického rozvoje.

Dále hlava státu zdůraznila potřebu přehodnotit školní osnovy. „Důkladné přehodnocení školních osnov bude nevyhnutelným důsledkem zkušeností z vyučovacího procesu během krize,“ uvedla a vyzdvihla šikovné učitele a učitelky, kteří navzdory překážkám našli způsob výuky.

Podfinancované zdravotnictví jako problém

V této souvislosti však také poukázala na rozdílné šance pro děti, které závisí na ekonomické situace rodin. To je podle ní potřeba řešit.

Za problém však Čaputová považuje i to, že tamní zdravotnictví je podle ní již roky podfinancované. Zároveň upozornila na chybějící personál a potřebu lepšího ohodnocení v oblasti sociálních a zdravotních služeb. Doplnila, že politici by měli myslet na zdravotnictví, když budou diskutovat o prioritách státu a státního rozpočtu.

Prezidentka volá také po ochraně těch nejzranitelnějších a nejchudších – seniorů v domovech sociálních služeb, lidí žijících bez pitné vody a kanalizace, lidí bez domova a lidí odkázaných na pomoc jiných.

Pokud jde však o ochranu, chránit je podle Čaputové potřeba i přírodu. Rovněž si však podporu podle jejích slov zaslouží i umění a kultura či lidé, kteří v této oblasti pracují.

Téma očisty justice

Řeč přišla také na očistu justice, kdy Čaputová podotkla, že jsou na Slovensku svědky procesů s ekonomicky vlivnými lidmi, kteří měli své spřízněné duše v justici i v politice.

„Jsme svědky stíhání několika soudců, jejichž případy naznačují dávno tušený problém korupce v justici,“ zdůraznila se slovy, že vývoj v těchto a dalších případech bude „lakmusovým papírem“ vývoje od postkomunistické éry až do éry silného právního státu.

„Pokud si to někteří ze soudců neuvědomují, měli by zvážit své setrvání ve funkcích,“ prohlásila Čaputová.

Dosáhnout toho ale bude možné pouze v případě, že se tento vývoj bude ubírat směrem k nezávislé, a zejména odpovědné justici, která slouží pouze zákonu a spravedlnosti. Myslí si totiž, že prostředí v justici je podle ní prozatím nastaveno tak, že se v něm viru korupce může dařit.

Tím navázala i na to, že zásadní změny potřebuje také systém disciplinární odpovědnosti soudců a prokurátorů. Za nutné považuje i změny v systému prokuratury.

„Současný model prokuratury je potřeba vylepšit, zbavit ho politických vlivů posilováním veřejné kontroly a procesní nezávislosti prokurátorů. Tyto změny musí být důkladné, promyšlené a jejich součástí musí být řádný legislativní proces s odbornou a veřejnou diskusí,“ myslí si.

Další témata

Následně hlava státu opět zdůraznila boj proti korupci a připomněla sliby koalice v této oblasti.

„Je proto velkou politickou i morální úlohou nového vládního kabinetu, aby svůj hlavní předvolební slib do důsledků naplňoval. V naplňování tohoto slibu budu vládě nápomocná, protože se kryje se slibem, který jsem před rokem, během inauguračního dne, dala veřejnosti i já,“ pronesla.

Vládní koalici tak vyzvala, aby přijímala jen takové zákony, jaké by chtěla, aby platily i za vlády jejich oponentů. „A přijímejte je takovým způsobem, jakým byste chtěli, aby je přijímali i oni,“ doplnila.

Prezidentka však avizovala, že pro ni budou těžko akceptovatelné zákony ve zrychleném legislativním procesu, pokud pro ně nebude zákonný důvod, a také zákony přijaté v podobě takzvaného přílepku.

„Tedy zákony přijaté v rozporu s pravidly legislativního procesu,“ upřesnila.

„Skutečnost, že je dílnou světových automobilek, bychom měli považovat za přechodné období, které mělo své plusy, ale musíme se z něj dostat,“ nastínila svůj pohled na věc.

V neposlední řadě zkritizovala stav digitální infrastruktury a zdůraznila potřebu jeho zlepšení. Také poukázala na to, že hospodářský model, který byl založen na nízkých mzdách a na lákání přímých zahraničních investic, se už podle všeho vyčerpal.by podle prezidentky mělo podpořit domácí podnikatelské prostředí.

Neopomenula ani Fond pro budoucí generace, který má alokovat pro SR dodatečné miliardy eur. Peníze určené jako pomoc k překonání krize a k obnově hospodářství bude podle Čaputové potřeba investovat rychle a rozumně. Připomněla rovněž slabé čerpání eurofondů v minulosti, což se podle ní nemá opakovat.

„Nesmí se zopakovat historie, že se prostředky použijí na investice do oblastí, které nejsou strategicky významné, a proto nemají multiplikační efekt. A už vůbec se nesmí stát, že čerpání zdrojů bude poznamenáno přešlapy, které povedou k tomu, že je budeme muset Unii vrátit,“ varovala prezidentka.