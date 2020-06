Experti: Finanční pomoc z Bruselu může naopak poškodit ekonomiku Slovenska a také celé EU

Z plánované velké podpory by Slovensko mělo dostat zhruba 10 miliard eur. Tyto peníze by měly nastartovat ekonomiku, která byla v recesi. Politici přijali obrovskou finanční pomoc od Evropské komise s nadšením. Finanční injekce ve výši 750 miliard eur by měla pomoci trávicímu hospodářství EU.

Řada ekonomů ale kroky Bruselu kritizuje, protože podle jejich názoru v dlouhodobém výhledu poškodí ekonomiku unie. Podle autora článku a redaktora zpravodajského portálu Aktuality.sk Martina Odkladala dopady finanční injekce budou mít přesně opačné důsledky toho, co politici plánovali.

„Slovo injekce naznačuje, že by to mělo být lékem. Celý plán je prezentován jako lék proti koronavirové krizi. Ve skutečnosti se jedná o gigantický systém grantů a dotací, které nemají nic společného se současnou krizí, a problémy jižní Evropy neskončí. Zároveň přinesou obrovskou zadluženost a nové daně v již zdaněné Evropě," říká hlavní ekonom investiční skupiny DRFG Martin Slaný.

Podle analytika Institutu INESS Juraje Karpiše evropská ekonomika kvůli koronaviru zpomalila. Například Francie upadla do recese již v roce 2019.

„Balíček pomoci jde přesně opačným směrem, než by EU potřebovala. Navíc tato záchrana podniků nebo celých sektorů mumifikuje zkrachovalé firmy,“ okomentoval Karpiš.

Podle něj takové centrálně plánované rozdělení kapitálu v ekonomice povede ke zničení produktivity a narušení fungování ekonomiky. Výsledkem bude nižší životní úroveň a ještě vyšší dluh.

Ekonomové také upozorňují na možný nárůst nacionalismu v rámci unie. Země, které budou čistými příjemci, se mohou časem zdráhat přijmout opatření, která jim Brusel nařídí.

„Velké balíky zvýhodněných půjček je budou motivovat k ještě nevhodnějšímu chování politiků v zemích s chronickými deficity. Zahrnuje to také Slovensko," poznamenává Ľuboš Pavelka z Katedry mezinárodního obchodu Obchodní fakulty EU v Bratislavě.

Na druhé straně odborníci doporučují, aby byla Evropská unie vybrána v hospodářské pomoci.

„V krizích existuje mnohem účinnější podpora prostřednictvím snížení nebo prominutí daní, masivní deregulace a zamezení administrativní zátěži," vysvětluje Slaný.

Karpiš dokonce naznačuje, že tyto peníze mohou být rozdány lidem. To by byla forma bezpodmínečné dávky, která by skutečně snížila daňové zatížení. Takové opatření by přinejmenším narušilo hospodářskou strukturu a zabránilo by se neefektivnímu politickému plánování.

Ekonomové doporučují alespoň zvýšit úroveň zodpovědnosti. Příjemci této finanční pomoci by měli být odpovědnější než dosud.

„Česká republika již v tomto případě pokročila, zejména pokud jde o odpovědnost manažerů společností. Po novém porušení povinnosti spravovat majetek a odpovědnost statutárních úředníků, například jejich manželek," uzavírá Pavelka.