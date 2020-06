Navzdory Matovičovým tvrzením zůstává karanténa povinná

Na včerejším briefingu slovenský premiér Igor Matovič oznámil konec povinné karantény. To se má týkat státní a domácí karantény. To však není pravda, pro lidi, kteří se vracejí ze zemí, které Slovensko nepovažuje za bezpečné, bude karanténa stále povinná. Úřad veřejného zdravotnictví uvádí, jak je to ve skutečnosti.