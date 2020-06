Peter Pellegrini odchází ze Směru. Nabídku Fica nepřijal

Peter Pellegrini se rozhodl odejít po téměř dvou desetiletích ze strany Směr-SD. Oznámil to novinářům na tiskové konferenci, kterou svolal v Banské Bystrici.

„Je to moje nejtěžší politické rozhodnutí. Je to 20 let života a nikdy v životě je nebudu zatracovat a vymazávat z mé paměti,“ uvedl Pellegrini.

Věří, že s některými bývalými spolustraníky se setká v novém projektu.

„Zanechávám značku a politickou stranu Směr sociální demokracie jejímu otci zakladateli. Vzdávám se funkce místopředsedy strany a nevidím svou další politiku jako významný představitel strany Směr-SD. Jsou to dva světy, které se nemohou spojit a těžko mohou fungovat za jedním stolem. Odcházím s pocitem klidu, vyrovnanosti,“ prohlásil.

Rozhodnutí už oznámil dopisem předsedovi Směru-SD Robertu Ficovi, jakož i stranickým strukturám.

Dnešní nabídka Fica

Krátce před tím slovenská média psala, že Robert Fico nabídl Pellegrinimu post šéfa Směru. Portálu WebNoviny to potvrdil člen předsednictva Ladislav Kamenický, který také tehdy vyjádřil naději o sjednocení strany.

„Nejlepší řešení by bylo, aby se strana opět sjednotila. Věřím, že k takové dohodě dojde. Předseda Fico podal ruku, kterou pan Peter Pellegrini nepřijal, nyní je tu nová nabídka na stole a je třeba se k ní vyjádřit,“ poznamenal Kamenický.

Neshody ve Směru-SD

Připomeňme, že před nedávnem vyzval Pellegrini současného předsedu Roberta Fica, aby odešel ze strany. „My tu dnes nahlas říkáme to, co si šeptají všichni kolem, včetně mnoha našich straníků či voličů, ale nikdo to veřejně nevysloví. Pokud chce předseda Fico pomoci Směru a sociální demokracii na Slovensku, dozrál čas na jeho odchod ze strany,“ vyzval Fica Pellegrini.

Podle slov Pellegriniho by měl Směr vést silný lídr, který chce bojovat a kterému toto lidé uvěří. „Pan předseda zároveň řekl, že Směr potřebuje válečníky a sám přitom přiznal, že se mu bojovat nechce. Ani v diskusích, ani v parlamentu,“ dodal Pellegrini.

V této souvislosti stojí za zmínku, že místopředseda Národní rady Slovenské republiky a místopředseda Směru-SD Peter Pellegrini dříve projevil „velmi jasnou a čitelnou ambici ucházet se o post předsedy strany“.

Autor portálu Hlavné správy ale tehdy dal najevo, že pokud se to stane, expremiér určitě bude chtít změnit politiku Směru. Její silně levicovou orientovanost by podle něj měly vystřídat umírněnější postoje, aby strana nabyla koaličního potenciálu. Z důvodu ideologické neslučitelnosti tak začíná být patrné i opoziční naladění Pellegriniho vůči jinému silně levicovému členovi strany, a sice Ľubošovi Blahovi.