Blaha prohlásil, že Pellegrini chtěl „rozbít“ Směr. „Jeho nová strana nebude demokratická, ale liberální,“ tvrdí

Blaha se vyjádřil ke včerejšímu prohlášení Pellegriniho na své facebookové stránce.

„Nevím, na co bylo celé to divadlo dobré. Říkal, že chce být předseda Směru, pak mu to Robert Fico nabídl a potom stále odchází a rozbíjí stranu. Nedává to smysl – jako by jen chtěl silou rozbít Směr. A lidé se ptají – pro koho to dělal?“ diví se poslanec.

Připomíná však, že není vůbec důvod dělat z toho tragédii. „Ze Směru odchází tzv. byznys křídlo. Fungovali ve vedení Směru v rámci tzv. V4 (Pellegrini, Žiga, Glváč a Kažimír) a je veřejným tajemstvím, že často útočili na levicovou agendu (minimální mzdu, důchody apod.) a obhajovali podnikatele. Směr se po jejich odchodu automaticky posune více doleva. Konečně,“ prohlásil Blaha.

„Vyčištění nastává i v jiném ohledu, protože pokud měl někdo kauzy, nebyl jsem to já ani moji levicoví kolegové, co zůstáváme ve Směru, ale chlapci z exekutivy – a věřte, že média jim to rádi připomenou, jakmile skončí pravicová euforie z toho, že rozbili Směr. Média je použila a nyní jim začnou nakládat,“ varoval.

Nová strana Pellegriniho podle poslance určitě nebude sociálnědemokratická. „Bude liberální, protože přesně to je Peter Pellegrini – liberál. Bude tomu říkat tak, jak Biháriová – že je ‚sociální liberál`. Uvidíte. Je to jasné jako facka: Pellegrini bude požírat pravé liberální spektrum, ne levici,“ uvedl Blaha.

„Jediný, koho může Pellegriniho strana volebně ohrozit, je Progresivní Slovensko. A to je dobře. Voliči Směru velmi rychle uvidí, jak se Peter vrhá do náruče lidem jako Kollár, Sulík či Kiska, s jakou láskou mluví o LGTBI, jak útočí na Rusko – už to nebude muset skrývat. A mnohým se otevřou oči,“ dodal.

Na závěr Blaha uvedl, že Směr „po odchodu liberálů“ bude moci konečně dělat upřímnou socialistickou a vlasteneckou politiku. „A toto je pro mě nejdůležitější,“ podotkl.

Bývalý premiér Peter Pellegrini včera informoval o svém odchodu ze strany Směr-SD. Uvedl, že se jedná o jeho nejtěžší politické rozhodnutí a těchto svých dvacet let života nebude zatracovat a vymazávat z paměti.

„Zanechávám značku a politickou stranu Směr sociální demokracie jejímu otci zakladateli. Vzdávám se funkce místopředsedy strany a nevidím svou další politiku jako významný představitel strany Směr-SD. Jsou to dva světy, které se nemohou spojit a těžko mohou fungovat za jedním stolem. Odcházím s pocitem klidu, vyrovnanosti,“ prohlásil.