Hitparáda největších šíleností slovenské politiky za poslední dny. Blaha dává na frak Matovičovi a liberálním médiím

Slovenský politik za Směr-SD Ľuboš Blaha opět nenechal na slovenském premiérovi Igorovi Matovičovi jedinou nit suchou. Na svém účtu na Facebooku nyní vyzval všechny sledující, aby se podívali na hitparádu pěti největších šíleností slovenské politiky za poslední dny. O co se jednalo?

Blaha si na sociální síti neodpustil několik poznámek k tomu, co se nyní děje ve slovenské politice.

„To, co v poslední době předvádí Matovič a liberální média – to už opravdu nemá obdoby. Podívejte se na malou hitparádu pěti největších šíleností slovenské politiky za poslední dny,“ stojí v popisku politikova videa.

V daném video příspěvku pak rozebírá několik témat, která jsou v poslední době aktuální. Jako první narážel na tragédii, která se odehrála včera na základní škole ve Vrútkách. Muž tam totiž nožem zaútočil na základní škole a smrtelně zranil zástupce ředitelky školy. Incident si vyžádal pět zraněných osob a dva mrtvé (zástupce ředitelky a samotného útočníka, kterého zastřelila policie).

„Když zavraždili novináře, odstoupil premiér a dva ministři. Pamatujete. Když zavraždí učitele, Matovič arogantně vzkáže, že blázni mezi námi žijí a hotovo. Žádné plné ulice. Žádné Slušné Slovensko. Žádný majdan,“ srovnal tyto dvě události politik.

Koronavirus vs. Slovensko

Dodal také, že je skutečně pravda, že mezi námi žijí blázni, a zmínil, že jeden z nich stojí v čele slovenské vlády. Podle něj však ani to není důvod pro to, aby tímto způsobem předseda vlády reagoval na brutální vraždu nevinného člověka.

Jako další přišla řeč na koronavirus. Zde Blaha poukazoval na dřívější slova Matoviče o tom, že je Slovenskou třetí zemí na světě v opatřeních proti covidu-19.

„Za několik měsíců jeho vlády jsme se podle té stejné studie propadli na pěkné 59. místo. Nepokazme si to a poctivě klesejme dále,“ řekl a vyjmenoval některé země, které SR předběhly.

Blahu by tak zajímalo, na koho se slovenský premiér vymluví tentokrát. „Může za to duch svatý, satan nebo Fico či Putin? Řekni, Igorku,“ doplnil k věci.

Poukázal však také na to, že Matovič má zřejmě jiný cíl než Slovensko. Již dříve se totiž sám vyjádřil, že má jasný cíl a že chce být jako Hitlerova NSDAP – v počtu členů.

„Existují asi miliony zemí, které můžete použít jako příklad početnosti, a on si vybral nacistickou zemi. Gratuluji. Já jen, že kdyby to řekl Kotleba, už má pouta a sedí před soudem. Ale Matovič může propagovat nacistickou stranu,“ dodal.

Kauza sexuálního obtěžování

„Dočetl jsem se, jak ho pucuje redaktorka SME Hanzelová. Prý Kramár svým gestem podporuje útoky na ženy. Já jen, že tato stejná osoba, Hanzelová, obhajovala pedofilii,“ připomněl politik a podotkl: „Žneský zadek – ne. Dětičky – ano.“

Jako čtvrté téma v této hitparádě Blaha zvolil nedávnou kauzu, která se týkala toho, že slovenský herecna jednom ze záběrů z přípravy natáčení pořadu Inkognito lechtá maskérku prstem na zadku. Podle některých jde jednoznačně o sexuální obtěžování. Takového názoru je i novinářka Deníku SME Zuzana Kovačič Hanzelová. A co na to politik?

V neposlední řadě se člen Směru-SD zmínil o tom, že mu jeden kamarád ve slovenském parlamentu se smíchem říkal, že kdyby se Kramár prstem dotkl mužského pozadí, tak by z něj udělali hrdinu kavárny. „Psali by, jak udatně prolamuje ty hnusné, konzervativní stereotypy a pomáhá naším ubíjeným gayům. Ještě by mu i sochu postavili,“ míní.

Politik tak poukazuje na to, že když se někdo chytí ženy, pak je netvor.

„No nic, takhle si tady žijeme. Mně je z toho liberálního pokrytectví, přátelé, čím dál tím víc zle,“ završil video Blaha.