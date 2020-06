Dokdy budeme dovolovat kolektivní obviňování bělochů z vrozeného rasizmu? Rafaj posílá šéfce Progresivců tvrdý vzkaz

Bývalý poslanec Slovenské národní strany Rafael Rafaj obvinil liberály z pokrytectví a ze šíření rasové nesnášenlivosti proti bělošské populaci. Tu podle něj šíří „sluníčkářské“ neziskové organizace i do škol.

Ostrá filipika proti dnešním liberálům zazněla poté, co se předsedkyně strany Progresivní Slovensko Irena Bihariová ohradila proti nařčení, že útočník na základní škole ve Vrútkach byl Rom. Bihariová se k tvrzení, které začal šířit Milan Mazurek z ĽSNS, vyjádřila na svém Facebooku.

„Upřímně, já osobně nevím, a jeho etnicita je to poslední, co by nás na tomto případě mělo zajímat. Protože, ať by byl pachatel Rom nebo ne, pro mě zůstává podstatné, aby byli při každém trestném činu pachatelé stejně přísně posuzováni a stejně spravedlivě potrestáni,“ napsala politička.

Rafaj se ale pozastavil nad tím, proč poté, co americký policista při zatýkání zabil černocha George Floyda, protestující obviňují bělochy z kolektivní viny za rasismus.

„No tak pak ať se stejně zastane i bělochů v USA, ale i v západní Evropě, kteří podlehli fetiši kolektivního rasismu, mediálnímu nátlaku a mobbingu, že mají jakousi ‚bílou vinu‘ za zásah policistů,“ vzkázal Bihariové Rafaj.

„Proč tito lidé dělají ostentativně ponižující gesta, líbají nohy členům jiné rasy na veřejném prostranství, nehodné člověka – přesně v duchu kolektivní viny (bělochů)? Vždyť to je vlastně rasismus a kolektivní vina naruby, proti čemuž tak progresivisti, neomarxisté, multi-kulti fanatici, antikristi, ‚humanisté‘ a další -isti, jakož i Irena Biháriová, bojují,“ dodal.

„Oni tento jednostranný neomarxistický koncept protlačují přes různé mimovládky do škol a vzdělávacího systému!“ prohlašuje Rafaj. „Dokdy tedy budeme dovolovat anarchii, aby se školství rozvíjelo bez řízení z resortu školství pod ideologií liberalismu a bez klíčového vlivu rodičů a státu? A dokdy budeme dovolovat kolektivní obviňování bělochů z údajně vrozeného či kulturního rasismu? Kdy se probudíme a řekneme ‚Zastavme to, bratři‘? Vše, co je naruby, co je postavené na hlavu,“ uzavřel věc Rafaj.

Útok na slovenskou školu

Dále se obul do nevládních organizací, které údajně šíří tuto „neomarxistickou“ ideologii i do škol. Ty údajně zasahují do toho, jak vyučující na školách mohou vyučovat žáky a prosazují svou podobu inkluze, která má negativní dopad na vzdělání.

Ve čtvrtek dopoledne dvaadvacetiletý muž zaútočil na základní školu ve slovenském městě Vrútky v okrese Martin. Zabil zástupce ředitelky, zranil školníka, učitelku a dvě děti. Policisté pachatele, který do této školy kdysi chodil, následně zabila.

Prezidentka Zuzana Čaputová vyjádřila svou soustrast na sociální síti. Soustrast vyjádřil i premiér Igor Matovič (OĽaNO), který prezidentce navrhnul, aby udělila státní vyznamenání in memoriam zástupci ředitelky Jaroslavu Budzvi, který se snažil chránit děti i ředitelku.