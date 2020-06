Hrnko se pozastavil nad Matovičovou návštěvou Budapešti: Může to všechno skončit jednou velkou tragédií. Oč jde?

Nadměrná vstřícnost současného slovenského premiéra Igora Matoviče vůči zájmům maďarské menšiny a jejím politickým představitelům působí nepříjemným dojmem na bývalého poslance NR SR Antona Hrnka. Tentokrát se jedním z terčů kritiky vůči Matovičovi stala jeho oficiální návštěva Maďarska, kam s sebou vzal slovenského politika maďarského původu Józsefa Berényiho. Jak podotýká Hrnko, tento premiérův poradce je představitelem maďarského iredentismu na Slovensku. Připomeňme, že József Berényi dříve zastával post předsedy politické strany SMK-MKP, která byla vytvořena za účelem hájení zájmů maďarské menšiny na Slovensku.

Podle Hrnka předsedovi OĽaNO v podstatě nejde o kvalitu slovensko-maďarských vztahů. Ve skutečnosti se totiž zabývá tím, že zbytečně vzbuzuje emoce. Jako příklad Hrnko uvádí Matovičovy výroky ohledně toho, že se Maďaři na Slovensku nemusí bát mluvit maďarsky. Tato tvrzení nemají žádný smysl, protože takový problém na Slovensku ani neexistuje, tvrdí Anton Hrnko. Místo toho by se Matovič měl starat o zájmy Slováků , zvláště těch, co žijí na území, kde většinu obyvatel tvoří představitelé maďarské národnosti.

„Premiér Slovenské republiky by se neměl stavit do čela maďarského národního iredentismu, ale být tím, kým má být: premiérem Slovenské republiky. Jinak to všechno může skončit jednou velkou tragédií, kterou si žádný Slovák, stejně jako Maďar, nepřeje!“ nastínil své varování Hrnko.

Matovič: Plivli mi do ruky

Již dříve se Igor Matovič kriticky vyjádřil vůči výsledkům setkání se zástupci politické strany SMK-MKP na Bratislavském hradě, které se uskutečnilo na začátku června u příležitosti stého výročí podpisu Trianonské mírové smlouvy. Ta stanovila hranice maďarského státu. Požadavky členů SMK-MKP Matovič označil za nepřijatelné. Jednalo se zejména o vytvoření maďarské autonomie na Slovensku a změnu preambule slovenské Ústavy, která by uznala maďarskou národní komunitu za státotvornou.

„Doslova jsem řekl, že někomu podáte ruku a on vám do ní plivne,“ netajil své pohoršení Matovič. „Tímto stylem se nikdo se mnou ani se Slováky na Slovensku bavit nebude,“ dodal.