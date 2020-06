Čaputová rok prezidentkou: Musíme ze Slovenska udělat zelenější a modernější zemi díky rozvojovému balíku EU

Dnes je to přesně rok, co Zuzana Čaputová usedla do křesla prezidentky Slovenské republiky. Dne 15. června 2019 totiž proběhla její inaugurace, kdy do rukou předsedy Ústavního soudu složila svůj slib a v dané funkci vystřídala někdejšího prezidenta Andreje Kisku. Jak zhodnotila nejvyšší hlava státu SR svůj první rok v této funkci?