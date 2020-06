„At’ se vrátí domů spolu se svými exponáty.“ Politička Belousovová zareagovala na nároky afrických migrantů

Bývalá poslankyně Národní rady SR Anna Belousovová vystoupila s protinávrhem vůči migrantům z Afriky, kteří požadovali přesun artefaktů pařížského muzea do Konga. Uvedla totiž, že s návratem údajně ukradených exponátů v podstatě souhlasí, ale měli by se vrátit i ti migranti, kteří přijeli do Evropy v posledních letech.