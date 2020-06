„Když jsme šli do vlády Ivety Radičové, kritizoval nás. A co teď dělá Matovič?“ Bugár se obul do současné vlády SR

„Jako příklad uvedu premiéra, který řekne ráno něco, co po obědě už neplatí a večer je zase všechno jinak. Vyhlásili pomoc podnikatelům, na kterou mnozí stále čekají. Hovoří o pomoci mladým s hypotékami, že nemusí několik měsíců platit, ale úroky jim jdou dál. Takových příkladů je víc. Jsou to takové marketingové kroky do výkladní skříně. Proto se mi to nelíbí. Mohl bych pokračovat různými dalšími rozhodnutími současné politiky, přičemž nemám na mysli jen vládu. Nemyslím si, že Slovensko jde dobrým směrem,“ prohlásil v rozhovoru Bugár.

Dále pověděl, že se politika na Slovensku dnes provádí přes sociální sítě. „Ze začátku jsem se zajímal, jak se ujmou funkce ti mladí, kteří se dostali do Národní rady. Například její místopředseda Juraj Šeliga udělá ráno selfie, že jde do práce. Potom dopoledne selfie, že je v práci a po obědě zas selfie s tím, že něco odsouhlasili. Vždyť by mě trefil šlak, celý den bych nic nedělal, jen selfiečka,“ uvedl.

Podle Bugára se politika za 30 let naprosto změnila. „Není normální ani to, že před volbami Matovič říkal něco jiného a teď dělá něco jiného. Když jsme šli do vlády Ivety Radičové, kritizoval nás, že obsazujeme různé funkce přednostů stranicky. A co teď dělá Matovič? Vždyť to je totéž jako Mečiarovy akční pětky, které sestávaly z ľuptákovců, slotovců a mečiarovců. V každém okrese stanovili pět lidí, kteří vybírali lidi za přednosty okresních úřadů. Matovič nyní dělá totéž, akorát si všechny přednosty vybírá jen OĽaNO. Kdybychom my dělali některé věci, které dělá on, dávno by nás ukřižovali. Proto říkám, že politika se mění a ne dobrým směrem,“ vysvětlil.

Podle Bugára současná vláda dělá větší chyby než ta předcházející. „Matovič v opozici běhal a vykřikoval, že Fico, Bugár, Danko, zvýšili jste platy poslanců o 1 500 a rodičovské o 2,5 eura. Nyní platy nesnížili. Lidé jako by zapomněli na to, že i oni dělají chyby, dokonce ještě větší chyby jako my. Co jsme my slíbili, to jsme dostali i do programového prohlášení vlády a většinu z toho jsme splnili,“ uvedl.