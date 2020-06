Pellegrini prozradil, kdo s ním opouští Směr

Richard Raši, Erik Tomáš, Ľubica Laššáková, Denisa Saková a Petr Žiga stojí za Pellegrinim.

„Pevně věřím, že toto číslo není konečné a chci se obrátit na ostatní kolegy, kteří stále přemýšlí a zvažují a dnes tu nestojí, že se dnešním dnem pro ně dveře nezavřely, ale naopak,“ řekl Pellegrini.

Bývalý premiér chce jít cestou založení nové strany. Slibuje, že její financování bude transparentní. „Žádní pokoutní sponzoři v pozadí," zdůraznil. V souvislosti se vznikem nového subjektu byl zmíněn měsíc září.

Jak Pellegrini zdůraznil, bude chvíli trvat, než se vytvoří nový politický subjekt, protože se jedná o „obtížný proces".

Expremiér přesně před týdnem oznámil, že odmítá nabídku Roberta Fica nahradit ho ve funkci předsedy Směru a místo toho stranu opouští.

„Je to moje nejtěžší politické rozhodnutí. Je to 20 let života a nikdy v životě je nebudu zatracovat a vymazávat z mé paměti,“ uvedl Pellegrini.

„Zanechávám značku a politickou stranu Směr sociální demokracie jejímu otci zakladateli. Vzdávám se funkce místopředsedy strany a nevidím svou další politiku jako významný představitel strany Směr-SD. Jsou to dva světy, které se nemohou spojit a těžko mohou fungovat za jedním stolem. Odcházím s pocitem klidu, vyrovnanosti,“ prohlásil.

Rozhodnutí oznámil dopisem předsedovi Směru-SD Robertu Ficovi, jakož i stranickým strukturám.

Na svém Facebooku zveřejnil současný předseda strany Robert Fico příspěvek, ve kterém se k celé situaci vyjádřil.

„Držím palce Peterovi Pellegrinimu v jeho další politické cestě. Mrzí mě, že nabídku stát se předsedou strany Směr-SD nepřijal. Je mi upřímně líto, že po 20 letech ve straně Směr-SD odmítl tuto nabídku především poté, co ho strana Směr-SD nominovala na post státního tajemníka, ministra, předsedy parlamentu, místopředsedy vlády a také premiéra. Směr-SD pokračuje svojí levicovou cestou a nadále bude razantně chránit sociální stát. Toto se nezmění ani po odchodu Petera Pellegriniho,“ napsal bývalý premiér a šéf Směru-SD Robert Fico.