Jako Babička od Boženy Němcové nebo Franklin bez trvalé? Tak vidí Čaputovou autor medaile k ročnímu výročí inaugurace

U příležitosti prvního výročí inaugurace prezidentky Zuzany Čaputové v pondělí v Bratislavě uvedli do prodeje pamětní medaili s její podobiznou. Jenže, jak ukazuje reakce lidí, novinka moc nepotěšila, spíše byla k smíchu a rozčílení.

Sledující sociální sítě se snažili porovnat portrét slovenské prezidentky s dalšími osobami.

„Když si odmyslíme vlasy, vypadá jako Bernolák (slovenský římskokatolický kněz, pozn. red.). Zřejmě použili jeho formu,“ okomentoval Jozef Záhumenský.

„To je Babička od Boženy Němcové, viděl jsem ten film,“ napsal Milan Lepáček.

„Vždyť to je Ben Franklin bez trvalé,“ vyslovil se uživatel se jménem Cynický hejter.

„Si ji spletli s Boženou Němcovou,“ domnívá se Vojtech Struhar.

Velká část komentujících zdůraznila věk, na který vypadá Čaputová na této medaili. Přitom nejednou zazněla i předpověď o době setrvání současné prezidentky u moci.

„Myslím, že pan umělec předpokládal, že paní prezidentka bude v úřadě ještě nějaké to desetiletí, aby pak nemusel vyrábět novou,“ poznamenala Katarína Valíčková.

„Autor medaile se moc nevyznamenal. Medaile možná bude věrná za nějakých 20 let,“ přišel se svou prognózou Pavel Schenk.

„Asi autor medaile předpokládá, že prezidentka bude ve funkci ještě další 3 volební období, tak chce, aby podobizna na medaili byla aktuální i v roce 2038,“ vyslovil stejný názor Juraj Chrenko.

„Vypadá tam na 80,“ zhodnotila výsledek tvůrčí práce uživatelka Svetluš Ka.

Objevili se i tací, kdo se rozhodl držet se na stejné úrovni kreativity jako i autor mincovního „veledíla“.

„Druhou stranu mince si dokážu představit, jak tam Fico slaví s Kočnerem,“ napsal Zoltán Tóth.

V souvislosti s tímto tématem nechybělo ze strany sledujících i praktické doporučení.

„Měli by to stáhnout z oběhu. Však to je sabotáž,“ poradil Rastislav Hanczko.

„Zde by minci měli stáhnout. Na minci je nějaká stará tetka, a ne pěkná Čaputka,“ souhlasil Chefcibah Chef.

„Toto ‚dílo‘ je kýč. Ten ‚umělec‘ ať už nedělá nic!!! Když prezidentku zobrazil takto surově. Přidal jí minimálně 20 let a o podobě ani nemluvím. Katastrofa,“ zkritizovala novinku Irma Rebrova.

Mezi komentující lze zaznamenat takové, kteří se pokusili spatřit i hlubší význam „projektu“.

„Kdo ji až takto nemá rád, že jí musel toto udělat????“ ptá se Sali Casey Katuš.

„Autor tohoto díla si řekl, že jde: Make Čaputová pretty again,“ uvedla Katarína Kulinová.

„Jaká prezidentka, taková medaile. Tak pracuje pro Slovensko, tak takovou má medaili,“ poznamenala Jarka Mikitková-Pročová.