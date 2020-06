„Nic jiného Evropě nezůstane, protože bez Američanů nemá na to, aby šla s Ruskem do konfliktu.“ Blaha o šancích pro SR

Politik varuje, že hrozí likvidace nejstarší a nejvznešenější národní instituce, která bojovala za slovenskou kulturu a státnost v těch nejtěžších dobách.

„Je ostuda, jak arogantně se k Matici staví Matovič a jeho ministryně,“ zkritizoval premiéra Blaha.

Dále připomněl, že se bezprecedentní věci dějí i v Evropě.

„Američané stahují podstatnou část své armády z Německa, což je velké vítězství pro mír a svobodu!“ zdůraznil poslanec.

Dále přišla řada i na jiné politiky, které Blaha také nešetří.

„Bavím se tím, jak už fňukají američtí aparátčíci na Slovensku – Naďa trefil šlak, Osuský proplakal celou noc, Kiska se už určitě chystá emigrovat do Paraguaye...“ utahuje si z nich autor komentáře.

Už nemá světu co nabídnout

Pak ve svém příspěvku přechází k velkým hráčům na světové politické scéně.

„Evropa konečně může získat nezávislost. Doposud byla okupována cizími vojsky a musela proto následovat americkou nenávist vůči Rusku – nyní konečně můžeme vést suverénní a přátelskou politiku vůči Rusku,“ popisuje svůj pohled Blaha.

V tomto ohledu Blaha pokračuje s dalšími argumenty.

„A ruku na srdce – nic jiného ani Evropě nezůstane, protože bez Američanů nemá na to, aby šla s Ruskem do konfliktu. Je to velká příležitost pro to, co jsem chtěl vždycky – vzájemný respekt s Ruskou federací a společné úsilí o mír,“ stojí v příspěvku politika.

Podle slov Blahy se jeho sen naplní, když poslední americký voják zmizí z evropského území.

„Vladimír Putin to vyjádřil velmi přesně – USA jsou dnes v hluboké krizi, oligarchické zájmy rozložily americkou společnost a liberální model přinesl nerovnost, chudobu, války, chaos a úpadek. Amerika už nemá světu co nabídnout,“ podotkl poslanec.

Domnívá se, že budoucnost Slovenska spočívá v tom, že si musí chránit své národní zájmy, odstranit neoliberální model, zastavit amerikanizaci a vrátit se zpět k pracujícím lidem. Takové myšlenky autor vyjádřil na závěr svého příspěvku.