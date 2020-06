Matovič oznamuje další uvolňování opatření. Situace je podle něj stabilní

Podle jeho slov je situace na Slovensku stabilní. Z toho důvodu rozhodlo konzilium o uvolňování zbytku opatření. „Ke svobodným zemím přibývá klíčový partner – Polsko. Od soboty, šesté hodiny ranní, bude možné cestovat do Polska. Lidé by měli zvážit cestování do slezského regionu,“ uvedl slovenský premiér na tiskové konferenci.

Kromě toho sdělil , že druhá změna se týká hromadných akcí. „Nepočítá se s hromadnými akcemi nad 1000 osob do konce roku. V situaci, kde se však dá činit šachovnicové sezení, konzilium rozhodlo, že bude možné organizovat akce i nad 1000 lidí, což jsou hlavně sportovní akce,“ uvedl.

Hlavní hygienik Mikas zdůraznil, že právě ono šachovnicové sezení je nutné pro konání hromadných akcí s tím, že maximální obsazenost bude moci být maximálně 50 procent kapacity sedadel.

„Taktéž od července se souhlasí s konáním maratonů. Od 20. června dochází k následujícím změnám. Na seznam bezpečných zemí přibývá Polsko. Zvážit je nutné ale cestování do slezského regionu,“ uvedl Mikas s tím, že na seznam zařadili i Černou Horu, Monako a Faerské ostrovy.

Co se týče seznamu oněch bezpečných zemí, pak podle slov Mikase jde momentálně o flexibilní materiál. Časem se bude měnit a vyhodnocovat. Dodal ovšem, že daný seznam neznamená to, že je nutné jít všude. Každý by měl podle jeho slov zvážit, zda podstoupí riziko vycestování. Matovič dodal, že nejbezpečnější země, kam se dá cestovat, je Slovensko. Dodal, že pokud někdo touží jet k moři, měl by volit mezi Chorvatskem a Černou Horou, poté Řeckem a Bulharskem.

Změny přichází také v kostelech. Nyní bude možné podávání svatého přijímání do dlaně a později bude možné i přímo do úst. Dodal, že je nutná dezinfekce rukou v případě, že by došlo ke kontaktu kněze s tváří. Maloobchodní provozovny mohou mít otevřeno od 26. června i v neděli.

Covid-19 na Slovensku

Co se týče situace s koronavirem na Slovensku, tak celkově bylo k 18. červnu provedeno 199 567 testů. Pozitivní výsledek mělo 1562 lidí s tím, že za včerejšek přibyl jeden nakažený. Země hlásí 28 úmrtí, 1443 osob se již vyléčilo a momentálně se nachází v nemocnici v souvislosti s koronavirem 20 pacientů.