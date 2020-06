Nákaza v prezidentském paláci? Čaputová je v domácí karanténě

Podle slovenských médií z prezidentské kanceláře dnes ráno informovali, že jeden ze zaměstnanců přišel do kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

„Prezidentka ruší svůj plánovaný program a do pátku preventivně zůstává v domácí karanténě“ dodal mluvčí prezidentky Martin Strižinec.

Čaputová se rovněž nesetká s českým předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), který ve středu odcestoval na svou první zahraniční návštěvu do Bratislavy.

Včera hlava sousední země připomněla, že první vlnu pandemie Slovensko zvládlo díky disciplíně lidí a zavedení tvrdých opatření.

Podle jejích slov na případnou druhou vlnu pandemie nového koronaviru lidé musí být připraveni. Dodala, že opětovné zavedení nejpřísnějších omezení by byla nejkrajnější možnost.

Čaputová to uvedla na sociální síti po úterních telefonátech s ministrem vnitra Romanem Mikulcem (OĽaNO) a hlavním hygienikem SR Janem Mikasem. Oba ji ujistili, že se pracuje na přípravách na případný návrat pandemie a možnosti, že počet testování se opět zvýší.

Uvolňování opatření

Slovenský premiér Igor Matovič 19. června prohlásil, že situace na Slovensku je stabilní. Z toho důvodu rozhodlo konzilium o uvolňování zbytku opatření.

„Ke svobodným zemím přibývá klíčový partner – Polsko. Od soboty, šesté hodiny ranní, bude možné cestovat do Polska. Lidé by měli zvážit cestování do slezského regionu,“ uvedl tehdy slovenský premiér na tiskové konferenci.

Kromě toho sdělil, že druhá změna se týká hromadných akcí.

„Nepočítá se s hromadnými akcemi nad 1000 osob do konce roku. V situaci, kde se však dá činit šachovnicové sezení, konzilium rozhodlo, že bude možné organizovat akce i nad 1000 lidí, což jsou hlavně sportovní akce,“ uvedl.

Hlavní hygienik Mikas zdůraznil, že právě ono šachovnicové sezení je nutné pro konání hromadných akcí s tím, že maximální obsazenost bude moci být maximálně 50 procent kapacity sedadel.