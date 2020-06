„Vyzývám předsedu NR SR, aby okamžitě odstoupil!“ Blaha vyzývá k rezignaci Kollára kvůli zkopírované diplomce

„Předseda NR SR je usvědčený plagiátor – většinu své závěrečné práce, za kterou dostal titul, podvodně opsal,“ píše Blaha na své facebookové stránce. „Dobře, dobře, možná si někdo řekne – to bylo dávno, i jiní to dělali, vizitka školství atd. Takto se budou vymlouvat fanoušci Jsme rodiny. Jenže má to háček: Boris Kollár se takto vymlouvat nemůže – on sám totiž před lety navrhoval, aby jeho předchůdce za tuto samou věc odstoupil. Pokud měl odstoupit za plagiát Danko, neexistuje důvod, proč by za plagiát neměl odstoupit Kollár. Logika,“ prohlásil poslanec.

„Zacituji vám, co podepsal Boris Kollár spolu s Krištúfkovou, když se před rokem řešil údajný plagiát Andreje Danka,“ pokračoval Blaha a dodal text řeči.

„Andrej Danko nemůže zůstat ve funkci předsedy NR SR. Musíme si přiznat, a to bez ohledu na příslušnost ke koalici či opozici, že předseda slovenského parlamentu je usvědčený plagiátor, lhář, podvodník a zloděj duševního vlastnictví a naší povinností je chránit Slovensko od takových lidí,“ zněla prý slova Kollára.

„Namísto jména Andreje Danka si dosaďte Borise Kollára a všechno sedí,“ dodal k tomu Blaha a vyzval předsedu, aby okamžitě odstoupil

„Pokud Kollár okamžitě neodstoupí z postu předsedy parlamentu, už bude vždy jen pro smích. Pane předsedo NR SR, žádáme pouze to, abyste naplnil svá vlastní slova – okamžitě rezignujte!“ podotkl.

Kollárova závěrečná práce obsahuje celé strany zkopírované z jiných publikací a z webů, upozornil dříve slovenský portál Aktuality.sk. Udělal to jen pár hodin poté, co bývalý předseda strany Spolu Miroslav Beblavý poukázal na to, že plagiátem je bakalářská práce poslankyně Jsme rodina Petry Krištúfkové.

Oba studovali na Středoevropské vysoké škole ve Skalici. Kollár končil v roce 2015, Krištúfková se stala bakalářkou loni. Oba politici měli i společného školitele, Josefa Minďase.

Podle portálu právě z jeho publikací okopíroval Kollár nejrozsáhlejší pasáže, a to včetně celého úvodu či závěru práce. Kromě toho doslova přebral i texty z webových stránek kysuce.sk a regionkysuce.sk o cestovním ruchu včetně pozvánky do tohoto regionu.

„Zveme vás do kraje dráteník, oblých kopců, kouzelných zákoutí a horských kaplí,“ píše se v Kollárově diplomové práci. Sám říká, že „to není až taková tragédie“.

„V té době jsem měl hodně práce. Každý student si to nějakým způsobem zlehčuje. Zlehčil jsem si to i já. Přiznávám to, není to hezké, omlouvám se za to,“ reagoval Kollár.