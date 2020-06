„Povedu stranu do nejbližších parlamentních voleb.“ Fico promluvil o své odpovědnosti. „Připomínáte Mečiara,“ zaznělo.

Fico uvedl, že přebírá plnou odpovědnost za vedení strany Směr-SD.

„Po stabilizování krajských a okresních struktur se začneme intenzivně připravovat na svolání mimořádného sněmu. Na něm zvolíme generálního manažera a nové místopředsedy, mezi nimiž budou, pevně věřím, i mladí lidé,“ prohlásil politik.

Někdejší slovenský premiér avizoval i svůj nejdůležitější záměr. Prohlásil, že bude kandidovat na post předsedy strany.

„Dohodli jsme se zároveň, že stranu povedu do nejbližších parlamentních voleb. Jsem připraven všechny své zkušenosti využít ve prospěch strany Směr-SD a převést naši stranu tímto nelehkým obdobím,“ zdůraznil.

Fico neskrývá, že jeho strana bude razantní, ale konstruktivní opozicí.

„Na rozdíl od chování bývalé opozice podpoříme všechny vládní zákony ve prospěch občanů a soustředíme se na obranu sociálních opatření, která byla přijata, kdy Směr byl vládní stranou“ podotkl.

Fico se neudržel a pronesl připomínky o Pelelgrinim, který podle jeho slov obdržel důležitou nabídku se stát předsedou strany, ale odmítl ji.

„Nevím, co opravdu ten chlapec chce. To je jeho problém. My jdeme dál,“ pronesl.

Zopakoval, že hlavní prioritou jeho strany na rozdíl od těch, kdo v opozici byl, je to, aby se Slovensku dařilo.

Na zveřejněný příspěvek zareagovali sledující.

„Začal jste trochu pozdě p. Fico, taková vystoupení měla být hned po volbách nebo jste čekali, abyste vyprovokovali odchod těch, co Vás přestali poslouchat na slovo? Musím Vám říci, že mi připomínáte Mečiara. Ale i tak nejste špatný politik, jen Vám chybí trochu pokory a ty mladé, co slibujete, ale v pořádku chvíli Vás poslouchat budou, ale také to nebude navěky, pokud budete potlačovat jejich iniciativu a nápady. A už vůbec si nemyslím, že lidé, kteří od Vás odešli, jsou zrádci, naopak pomohou oživit soc. demokracii a dostanou ji dopředu, myslím, že to bude do budoucna dobře i pro Směr,“ napsala Zuzana Michnová.

„Asi by prospělo akcentovat národní aspekt. Ne jako instrument politického boje, ale z čistě praktických důvodů. Slováci si budou muset v mnoha ohledech pomoci sami. Slováci se alibisticky rádi zvykli ptát, ‚kdo za to může‘? Takže Směr by mohl poskytnout rámec, odpověď. V parlamentu totiž není žádná jiná konceptuálně zaměřená strana,“ napsal komentář Jozef Drábik.

„Konečně jste se rozhýbali, držíme vám palce, dávno jste to měli udělat,“podpořila Fica uživatelka se jménem Zuska Zu.