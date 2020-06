„V této chvíli by již měly svítit všechny kontrolky demokracie.“ Matovič čelí kritice kvůli „krytí plagiátorské kauzy“

„Lidé Igorovi Matovičovi věřili, že když bude ve vládě on, bude v ní dělat hlídacího psa. Že bude odvážně a nahlas říkat pravdu každému, kdo si to zaslouží, bez strachu a kalkulování. Ale on se asi změnil,“ píše na Facebooku bývalý šéf PS Michal Truban. „Velmi jednoduše si dnes Igor Matovič umyl ruce a odhodil zodpovědnost. Stačilo kouzelné zaklínadlo ‚protože jinak mafie´ a už od něj nemáme čekat žádný tlak na očištění jeho vlády,“ dodal.

Politička Irena Biháriová vyčetla Matovičovi, že „kryje plagiátorskou kauzu Kollára“.

„Pane premiére, dnes, necelých 100 dní ve funkci, jste se definitivně rozhodl se vyrovnat Robertu Ficovi. Krýt Borise Kollára a jeho plagiátorskou kauzu je z vaší strany o to větší ostuda, že jste v úplně stejném případě Andreje Danka požadoval jeho odstoupení z postu předsedy parlamentu. Dnes tvrdíte, že toto JE JINÉ,“ pohoršovala se Biháriová na Facebooku.

Dodala, že tímto premiér ukazuje, že si nestojí za svým slovem, ohýbá principy a dělá přesně to, co dříve vyčítal ostatním. „Pane premiére, nyní je čas ukázat, že nejste jen opoziční křikloun, ale lídr koalice, který si umí stát za slovem a dodržovat stejná pravidla, která požadoval od jiných,“ podotkla.

Místopředsedkyně strany Zora Jaurová si myslí, že argumentace premiéra Matoviče, kterou se snaží „ospravedlnit svůj dvojí metr při plagiátorské kauze“ Kollára je důkazem toho, že nejen kvalita diplomových prací, ale i výuka základní logiky a schopnosti kontextového myšlení je zjevným problémem školství a veřejného života na Slovensku.

„To, co jsme slyšeli na dnešní tiskovce, se však již vymyká i z běžné míry demagogie a politického vykrucování a naznačuje, že Igor Matovič a jeho takzvaná protikorupční agenda začínají být pro tuto zemi nebezpečné. Člověk, který za úplně stejný prohřešek žádal odstoupení Andreje Danka, který si postavil svou volební kampaň na nulové toleranci vůči kradení, dnes argumentuje tím, že v případě Borise Kollára jsou přece vyšší cíle a taková banalita nemůže být důvodem k tomu, aby si pokazil svůj volební úspěch,“ stojí v novém příspěvku Jaurové na Facebooku.

Podle jejího názoru to, co premiér řekl, by se vlastně dalo shrnout asi takto: Když podvádějí ti, kterým chci vzít moc, jsou to nebezpeční zloději. Když to dělá „můj člověk“, Boris Kollár a jeho zbojnická čest, je to jen takové menší zlo, které je třeba ignorovat, protože my přece zachraňujeme svět.

„Účel však nesvětí prostředky, se zlem se nedá bojovat jiným zlem a politici, kteří získají pocit, že jejich mesiášská mise je nadřazená zákonem, morálním pravidlům, zda vlastním zásadám se dříve či později vždy obrátí proti demokracii. To, co jsme slyšeli na tiskovce, je nebezpečnější, jak se nám může zdát. Změna, kterou nabízela tato vláda, měla být změnou, která nabídne nové standardy politického života, lidí, kteří si stojí za slovem a novou společenskou morálkou. Zatím však nabízí jen nové ‚naše lidi´ a premiéra, který ‚neudělá nic`, čímž by ohrozil svou politickou pozici a stále nejasnější společenskou misi,“ pokračovala Jaurová.

„Nepokazte mi to, říká nám. Jenže v této chvíli by již měly svítit všechny kontrolky demokracie,“ dodala.

Poslanec Evropského parlamentu za koalici PS/Celkem Michal Šimečka k tomu doplnil, že na jedné straně chápe, že Igor Matovič je ve složité situaci, a dokonce souhlasí s ním, že rozpad vlády by nyní nebyl pro Slovensko dobrý. „To mu však nemůže bránit, aby jasně pojmenoval podvod a odsoudil ho," míní Šimečka.

Kollárova závěrečná práce obsahuje celé strany zkopírované z jiných publikací a z webů, upozornil dříve slovenský portál Aktuality.sk. Udělal to jen pár hodin poté, co bývalý předseda strany Spolu Miroslav Beblavý poukázal na to, že plagiátem je bakalářská práce poslankyně Jsme rodina Petry Krištúfkové.

Oba studovali na Středoevropské vysoké škole ve Skalici. Kollár končil v roce 2015, Krištúfková se stala bakalářkou loni. Oba politici měli i společného školitele, Josefa Minďase.

Podle portálu právě z jeho publikací okopíroval Kollár nejrozsáhlejší pasáže, a to včetně celého úvodu či závěru práce. Kromě toho doslova přebral i texty z webových stránek kysuce.sk a regionkysuce.sk o cestovním ruchu včetně pozvánky do tohoto regionu.

„Zveme vás do kraje dráteník, oblých kopců, kouzelných zákoutí a horských kaplí,“ píše se v Kollárově diplomové práci. Sám říká, že „to není až taková tragédie“.

„V té době jsem měl hodně práce. Každý student si to nějakým způsobem zlehčuje. Zlehčil jsem si to i já. Přiznávám to, není to hezké, omlouvám se za to,“ reagoval Kollár.