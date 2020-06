Není se za co omlouvat. Kollár uvedl, že titul získal v souladu se zákonem

Předseda NR SR parlamentu Boris Kollár podle svých slov získal svůj magisterský titul v souladu se zákonem a nemá se za co omlouvat. Oznámil to na tiskové konferenci.

Nicméně v politice titul nehodlá více používat, aby nedával nikomu záminku na útoky na koalici.

„Všichni mě dobře znáte a každý ví, kdo jsem, co dělám, jaký život jsem vedl a co všechno jsem udělal. Pomáhám lidem 30 let a už jen kvůli tomu jsem uvěřitelný. Všechny volby jsou o emocích, ne o tom, kolik titulů máte před jménem či za jménem,“ poznamenal Kollár.

Zopakoval, že jeho diplomová práce je v pořádku, což ve stanovisku potvrdila i Středoevropská vysoká škola ve Skalici, na níž svůj titul získal.

„Na každé straně diplomové práce jsem citoval správně, stejně správně jsem uváděl i zdroje,“ zdůraznil politik.

Nebude se proto v této souvislosti omlouvat, protože podle svých slov nemá za co, protože postupoval v souladu se zákonem.

„Do politiky jsem nevstupoval kvůli tomu, že jsem magistr, ale kvůli tomu, že lidem pomáhám a dělám to ze srdce. Takovým hloupým způsobem vnášet rozpor do vládní koalice proto nedovolím,“ podotkl Kollár.

„Plagiátová“ kauza

Předseda mimoparlamentní strany Spolu Juraj Hipš 23. června informoval, že Kollár měl svůj titul magistra získat poté, co do své diplomové práce okopíroval celé strany.

Nejvíce stran měl zkopírovat od svého školitele Josefa Minďaše.

Kollár získal titul na Středoevropské vysoké škole ve Skalici a tématem jeho diplomky byla Změna klimatu a bioklimatický potenciál cestovního ruchu v oblasti Kysuc.

Samotný Kollár v reakci na to odmítl, že by byla jeho diplomová práce plagiátem. Ve svém prohlášení z 23. června proto neviděl důvod k vyvození politické odpovědnosti. Zdůraznil, že práci psal sám, a to několik měsíců.

Předseda vlády Igor Matovič prohlásil, že nebude vyzývat Kollára k odchodu z funkce, protože chce udržet stabilitu vládní koalice. Jak však napsal 25. června na svém profilu na sociální síti, s předsedou parlamentu o této věci diskutoval dvě hodiny.

„Byla to velmi otevřená debata a nebyla marná,“ poznamenal premiér.