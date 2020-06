Pomoc lékařům místo amerických F-16. Slovenští politici navrhují, jak řešit koronavirovou krizi

Drucker navrhuje poskytnout slovenským rodinám mimořádný příspěvek ve výši 150 eur na dítě do 16 let, ale maximálně na tři děti. Ohledně pomoci pro zaměstnance se mluví o zvýšení stropu na kurzarbeit na 1400 eur, „a to i se zpětným doplacením rozdílu pracovníkům, kterým byly příspěvky vypláceny v nižší výšce”.

Předpokládá se i pomoc živnostníkům. Ta by měla být ve formě odpuštění a proplacení minimálních odvodů OSVČ a zároveň plošného jednorázového příspěvku ve výši 900 eur.

Slovenským samosprávám by se podle návrhu mělo pomoci kompenzačním příspěvkem ve výši 45 eur na obyvatele.

Navrhuje se i zřízení technologického fondu na podporu domácí výroby s vyšší přidanou hodnotou, snížená sazba DPH 10 % pro stravovací zařízení do konce roku 2021 a zároveň spuštění programu na podporu zaměstnanosti v objemu 500 milionů eur. Slovenská vláda by také měla každý měsíc projednávat zprávu o tom, „jak rychle se ve skutečnosti do ekonomiky přes jednotlivé opatření dostávají finance”.

Desátým bodem je pomoc zdravotnictví. Autoři návrhu očekávají od vlády jasnou deklaraci, že nebudou zaplaceny splátky na americké stíhačky F-16 ve vyšší 175 milionů eur pro letošní rok a 500 milionů eur pro příští rok.

„První pomoc ekonomice musí být rychlá, plošná a hlavně dostupná. To znamená žádné komplikované formuláře,” uvedl Drucker.

„Musíme zároveň ochránit i naše lékaře, sestry a zdravotníky, kteří jsou v post koronavirové době žádání v celé Evropě, a pokud nedofinancujeme zdravotnictví, neudržíme je,” dodal politik s tím, že pak musí následovat i masivní veřejné investice z fondů EU.

Během čtvrtku přibylo ve Slovenské republice 13 případů nakažení novým koronavirem. V zemi bylo celkem zaevidováno 1643 pozitivně testovaných na covid-19 a 28 úmrtí na nemoc. Zotavit se celkem mělo 1455 lidí.