Strana Za lidi otevře otázku odstoupení Kollára z postu šéfa parlamentu kvůli plagiátu

„Strana Za lidi jasně řekla, že očekává vyvození odpovědnosti. Nerozumím, jak z tohoto někdo mohl odvodit, že chceme rozbít vládní koalici,“ řekl Šeliga. „Na druhé straně, když je něco problém, nebudeme se tvářit, že to problém není,“ dodal.

„Předsednictvo strany Za lidí trvá na tom, aby Boris Kollár vyvodil osobní odpovědnost a odstoupil z postu předsedy Parlamentu Slovenské republiky,“ uvedl Šeliga s tím, že tuto otázku otevřou i na koaliční radě, která proběhne v pondělí. Souhlasí, že post předsedy NR SR patří hnutí Jsme Rodina.

„Je to postoj i Andreje Kisky,“ dodal.

Reakce Kollára na celou kauzu

Předseda parlamentu Boris Kollár v pátek ohlásil, že z postu ústavního činitele neodstoupí. Před novináři přečetl stanovisko Středoevropské vysoké školy ve Skalici, z něhož vyplývá, že titul získal standardním způsobem.

„Na každé straně diplomové práce jsem citoval správně, stejně správně jsem uváděl i zdroje,“ zdůraznil politik.

Nebude se proto v této souvislosti omlouvat, protože podle svých slov nemá za co, neboť postupoval v souladu se zákonem.

„Všichni mě dobře znáte a každý ví, kdo jsem, co dělám, jaký život jsem vedl a co všechno jsem udělal. Pomáhám lidem 30 let a už jen kvůli tomu jsem důvěryhodný. Všechny volby jsou o emocích, ne o tom, kolik titulů máte před jménem či za jménem,“ poznamenal Kollár.

„Do politiky jsem nevstupoval kvůli tomu, že jsem magistr, ale kvůli tomu, že lidem pomáhám a dělám to ze srdce. Takovým hloupým způsobem vnášet rozpor do vládní koalice proto nedovolím,“ podotkl.