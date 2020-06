Slovenská prezidentka byla znovu testována na covid-19. Jaká je aktuální situace s koronavirem u nás a na Slovensku?

Před několika dny informoval mluvčí slovenské prezidentky, že jeden ze zaměstnanců prezidentské kanceláře přišel do kontaktu s pozitivně testovanou osobou. Prezidentka Čaputová prodělala již druhý test na koronavirus a opět s negativním výsledkem.

Mluvčí prezidentky Martin Strižinec dnes informoval o výsledcích testu Čaputové s tím, že výsledek byl opět negativní. „Onemocnění se nepotvrdilo ani při opakovaném testu zaměstnance Kanceláře prezidenta SR, který byl předtím v kontaktu s infikovanou osobou,“ dodal.

Koronavirus na Slovensku

Z toho důvodu by tak prezidentka měla pokračovat ve svém programu. Právě ve středu oznámil mluvčí zrušení programu prezidentky do pátku s tím, že Čaputová zůstává preventivně v domácí karanténě. Právě proto se Čaputová nesetkala ani s českým předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS), který ve středu odcestoval na svou první zahraniční návštěvu do Bratislavy.

V této souvislosti zmiňme aktuální situaci s koronavirem na Slovensku. Podle slovenského ministerstva zdravotnictví přibylo během pátku 14 případů onemocnění a bylo provedeno 1661 testů. Celkově bylo provedeno přes 207 tisíc testů na covid-19.

Ministerstvo rovněž zkonkretizovalo, odkud pochází lidé, kterým byl v pátek diagnostikován koronavirus. Pět z nich pochází z okresu Čadca, pět z Bratislavy, tři jsou v okrese Levoča a jeden je v okrese Malacky. Za pátek bylo pozitivně testováno devět mužů a pět žen.

Do dnešního dne zůstává 1455 vyléčených pacientů a 28 osob nemoci podlehlo. V nemocnici se nachází 15 pacientů s koronavirem, na jednotce intenzivní péče jsou tři pacienti, ale umělou plicní ventilaci nemá nikdo.

Ke koronaviru řekla v tomto týdnu pár slov také sama slovenská prezidentka. Připomněla, že první vlnu pandemie Slovensko zvládlo díky disciplíně lidí a zavedení tvrdých opatření.

Podle jejích slov na případnou druhou vlnu pandemie nového koronaviru lidé musí být připraveni. Dodala, že opětovné zavedení nejpřísnějších omezení by byla nejkrajnější možnost.

Koronavirus v ČR

Co se týká koronavirové situace v Česku, pak u nás přibylo 168 potvrzených případů. Momentálně je 3026 aktivních případů, 7669 lidí se z nemoci vyléčilo a 349 nemoci podlehlo. Aktuálně hospitalizovaných je 122 pacientů. Páteční nárůst je v Česku nejvyšší od 11. dubna.

Českému rozhlasu dnes v této souvislosti řekla hlavní hygienička Jarmila Rážová, že vysoký denní nárůst může souviset s testováním v lokálních ohniscích.

„Samozřejmě v ohniscích se testují kontakty, takže je jasné, že jsou to kontakty původních případů. A dále bych řekla, že po určitém rozvolnění, které díky dobré epidemiologické situaci nastalo, to bohužel vede i k tomu, že se nechováme, jeden každý z nás, úplně zcela zodpovědně,“ sdělila s tím, že situace je ale stále pod kontrolou.