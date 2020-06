Přijde druhá vlna koronaviru na Slovensko? Záleží na lidech, jinak máme plán, pokud se to stane, míní premiér Matovič

Slovenský premiér Igor Matovič uvedl, že zda přijde druhá vlna nového koronaviru na Slovensko, záleží na 99 procent od lidí. Věří však, že krajinu obejde. Uvedl to v diskusním pořadu RTVS Sobotní dialogy.

Matovič ujistil, že slovenská vláda tentokrát má plán na případnou druhou vlnu.

„Určitě máme plán. Naštěstí – vůči tomu, když jsme probírali vládu, že nebyl absolutně žádný plán. Byly zcela prázdné sklady ve státních hmotných rezervách. Měli jsme de facto testy na čtyři nebo pět dní zabezpečené,“ uvedl s tím, že základní „zbraní jsou lidé“.

Připomněl, že by se cestující měli nahlásit po návratu ze zahraničí na příslušný regionální úřad veřejného zdravotnictví, měly by jít do domácí karantény a na pátý den udělat test na covid-19.

Pokud se situace vymkne kontrole, vláda podle premiéra bude muset zatáhnout ruční brzdu. „Bude to jen proto, že jsme to společně nezvládli,“ dodal s tím, že například budou muset obnovit kontroly na hranicích a vymyslet způsob, jak zjistit, kdo odkud cestuje, což v současnosti podle premiéra není možné.

Jedním z řešení je podle Matoviče tzv. dobrovolné sledování lidí.

„Ti, kteří si nahlásí tu aplikaci do mobilu, tak budou chráněni nebo budou chránit druhé lidi. I ve finále se budou moci pozitivní lidé rozhodnout, zda tu informaci o sobě pustí do oběhu,“ řekl.

Koronavirus na Slovensku

V této souvislosti zmiňme aktuální situaci s koronavirem na Slovensku. Podle slovenského ministerstva zdravotnictví přibylo během pátku 14 případů onemocnění a bylo provedeno 1661 testů. Celkově bylo provedeno přes 207 tisíc testů na covid-19.

Ministerstvo rovněž zkonkretizovalo, odkud pochází lidé, kterým byl v pátek diagnostikován koronavirus. Pět z nich pochází z okresu Čadca, pět z Bratislavy, tři jsou v okrese Levoča a jeden je v okrese Malacky. Za pátek bylo pozitivně testováno devět mužů a pět žen.

Do dnešního dne zůstává 1455 vyléčených pacientů a 28 osob nemoci podlehlo. V nemocnici se nachází 15 pacientů s koronavirem, na jednotce intenzivní péče jsou tři pacienti, ale umělou plicní ventilaci nemá nikdo.

Ke koronaviru řekla v tomto týdnu pár slov také sama slovenská prezidentka. Připomněla, že první vlnu pandemie Slovensko zvládlo díky disciplíně lidí a zavedení tvrdých opatření.

Podle jejích slov na případnou druhou vlnu pandemie nového koronaviru lidé musí být připraveni. Dodala, že opětovné zavedení nejpřísnějších omezení by byla nejkrajnější možnost.