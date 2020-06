„Slíbil jsem lidem zemi, kde bude zákon platit pro každého stejně.“ Matovič vytáhl do boje proti plagiátorům

Slovenský web Aktuality.sk jen před nedávnem upozornil na to, že diplomová práce Borise Kollára obsahuje strany zkopírované z jiných publikací a webů. Igor Matovič v této souvislosti zveřejnil svůj názor na danou kauzu na sociální síti.

„Slíbil jsem lidem zemi, kde bude zákon platit pro každého stejně… ale mnozí byste teď ode mě chtěli, abych souhlasil s principem dvojího metru, abychom trestali jen vybraného člověka… a ostatní nechali na pokoji,“ uvedl.

S tímto ovšem Matovič vyjádřil nesouhlas. Navrhuje, aby se všechno „vyčistilo“ najednou. „Hoďme do zpětné kontroly všechny diplomky a vezměme tituly všem, jejichž diplomky testem originality neprojdou. Když to bude z celého Slovenska jen Boris, bude to jen Boris. Když statisíce lidí, budou to statisíce lidí,“ sdělil.

Slovenský premiér míní, že pokud má být spravedlnost, tak je nutné před ni postavit všechny bez rozdílu.

„Využijme tuto situaci na rázný řez. Jednou provždy oddělme zrno od plev a dejme vysokoškolskému titulu váhu, jakou si zaslouží… a přitom zrušme ty vymyšlené nesmysly, jakože ‚vysoké školy‘ ve Skalici, Sládkovičově a mnohé podobné,“ uzavřel.

Kauza kolem Kollárovy diplomky

Slovenský web Aktuality.sk upozornil na zkopírované části Kollárovy diplomové práce z různých publikací a webů. Zmíněný web na tento fakt poukázal jen několik hodin poté, co bývalý předseda strany Spolu Miroslav Beblavý označil bakalářskou práci poslankyně strany Jsme rodina Petry Krištúfkové za plagiát.

Uvádí se, že oba politici studovali na Středoevropské vysoké škole ve Skalici a oba politiky spojuje i vedoucí jejich závěrečných prací, a to Jozef Minďáš. Právě z publikace, kterou napsal Minďáš, měl Kollár zkopírovat bez citací nejrozsáhlejší pasáže, týkat se to má jak úvodu, tak i závěru.

Kromě toho doslova přebral i texty z webových stránek kysuce.sk a regionkysuce.sk o cestovním ruchu včetně pozvánky do tohoto regionu. Slovenský Denník N uvedl, že vedoucí nedal práci Kollárovi přepracovat, a tudíž Kollár získal magisterský diplom.

V této souvislosti trvá koaliční strana Za lidi, aby předseda Národní rady Boris Kollár převzal osobní odpovědnost za plagiátorskou kauzu a rezignoval. Předseda parlamentu Boris Kollár ovšem v pátek řekl, že z postu ústavního činitele neodstoupí.

Před novináři přečetl stanovisko Středoevropské vysoké školy ve Skalici, z něhož vyplývá, že titul získal standardním způsobem. „Na každé straně diplomové práce jsem citoval správně, stejně správně jsem uváděl i zdroje,“ zdůraznil politik.

Nebude se proto v této souvislosti omlouvat, protože podle svých slov nemá za co, neboť postupoval v souladu se zákonem.