„Tohle se dětičkám hamburgerů nebude snadno číst.“ Blaha promluvil o Miladě Horákové

Včera uplynulo 70. let od popravy Milady Horákové. V této souvislosti se slovenský politik za Směr-SD, Ľuboš Blaha, rozhodl, že na svém Facebooku zveřejní 20x pravdu o této bojovnici za práva žen. Dodal přitom, že se to „dětičkám hamburgerů nebude snadno číst“.

Hned v úvodu svého příspěvku politik uvádí, že když čte, jak kování pravičáci oslavují Miladu Horákovou, jen aby si mohli kopnout do komunistů, obrací se mu žaludek. V souvislosti s tím se zmínil i tom, že jí „neoliberálka“ Zuzana Čaputová, prezidentka SR, položila zesnulé kytici.

„Přitom radikální socialistka Horáková by ji za její názory hnala. Myslím, že Horáková se dnes musí v hrobě obracet z toho, kdo všechno se k ní hlásí,“ dodal.

Podobnost se Směrem a využívání Horákové

„Její domovská česká národně-socialistická strana měla v programu zhruba tytéž věci, jako má dnes Směr-SD – demokratický socialismus, sociální spravedlnost, vlastenecké hodnoty a odpor k volnému trhu,“ uvádí s tím, že Horáková nebyla extrémní pravičářka, ale vlastenecká levičářka, a to na dnešní poměry velmi radikální.

Blaha proto „dětičkám z pravicových kaváren“ raději opět zdůraznil, že Horáková byla tvrdá levičářka, odmítala kapitalismus, jejím ideálem byl demokratický socialismus, bojovala za zrovnoprávnění žen, kritizovala Německo a obhajovala národní ideály.

Podle Blahy bychom dnes Horákovou podle jejích názorů zařadili do levého, antiglobalistického křídla sociální demokracie. „Nechci pravičáky rozplakat, ale názorově je to zhruba to, co reprezentuje jejich „milovaný“ Blaha. Já vím, to musí bolet. Ale asi by to měli vědět, dokud ji neprohlásí za svatou,“ podotkl.

Poslanec Směru-SD si však myslí, že přitom je to celé takové průhledné a vůči Horákové vlastně úplně cynické.

„Dětičky Ameriky ji jen využívají jako hůl, kterou mohou mlátit komunisty a šířit nenávist vůči levici a Rusům. Trapné. Neuvěřitelně trapné,“ napsal.

Šíření nenávisti a podíl viny

„Z toho přímo srší, že je to účelové,“ míní a doplnil: „Takhle snadno se dá šířit nenávist vůči kterékoliv ideologii a vůči kterékoliv sociální skupině. Můžete říci, že křesťané upálili Giordana Bruna – no, ano, v inkviziční tribunálu seděli křesťané a dovolávali se křesťanství, ale dají se takto za inkviziční procesy obvinit všichni věřící? Hloupé, že? Stejně hloupé je vinit všechny komunisty za 50. léta.“

Mimo jiné politik poukazuje také na to, že v médiích často čte, že Horákovou zavraždili komunisté . To je podle něj ale jen podobná nenávistná zkratka, jako když si antisemité zdůvodňují nenávist vůči Židům tím, že napíší, že Židé zavraždili Ježíše Krista.

Stojí si tak za tím, že je primitivní házet všechny do jednoho pytle. „Je to primitivní v případě rasismu i antikomunismu. Platí to i pro Horákovou,“ míní. Klade přitom důraz na to, že Milada Horáková byla odsouzena konkrétními představiteli v konkrétním období. A to nelze dávat za vinu všem dobrým lidem, kteří žili v bývalém režimu a věřili, že komunismus přinese lepší život.

„A už vůbec z toho nemůžeme vinit dnešní mladé levičáky, kteří upřímně věří v socialismus, protože ho považují za spravedlivější jako kapitalismus. Přestaňme s tím šířením nenávisti – to je to poslední, co by Horáková chtěla,“ zdůrazňuje.

A co Clementis a Husák?

Blaha se mimo jiné zamýšlí i nad tím, proč neoliberálové neplačou i nad jinými levičáky, kteří se stali oběťmi 50.let. Na mysli má například Vladimíra Clementise či Gustáva Husáka.

„Proč Čaputová nejde položit kytici jim? Clemetis i Husák byli přece stejně oběťmi monstrózních procesů 50.let, byli navíc Slováci a stejně tak věřili v ideály sociálně spravedlivé společnosti. Husák si odseděl téměř 10 let v brutální base a Clementise rovnou popravili. A ano, byl to komunista. Hrdý komunista. A vlastenec. Tak proč mu nevzdat jako oběti 50. let stejnou úctu, paní Čaputová?“ přemýšlí politik.

„Jen to potvrzuje, že toto celé kolem Horákové je jen falešná propagandistická kampaň proti levici a proti Rusku,“ tvrdí.

Kdo zavraždil Horákovou?

Člen Směru-SD ale vysvětluje, že by to pokazilo ten účelový antikomunistický příběh.

Nakonec se Blaha dotkl toho, kdo podle něj může za smrt Milady Horákové.

„Já vám řeknu, kdo zavraždil Hořákovou. Nikoli komunisté jako takoví – stejně jako Giordana Bruna nezavraždili křesťané jako takoví. Skutečně vinni byli lidé jako Urválek, kteří považovali za zločince každého, kdo měl jiný názor. A takoví jsou nebezpečím dodnes – dnes jich však najdete daleko více v neoliberálních kavárnách, než v komunistických stranách,“ míní.

Podle jeho slov takoví lidé tehdy Horákové vyčítali, že je agentkou jiných mocností, a její názory považovali za extrém. A také se vysmívali svobodě slova.

„A víte, kdo dnes dělá totéž? Naši slavní liberální pravičáci, kteří se ohánějí Horákovou. Jsou to dnešní neoliberálové, kteří stejně jako Urválek, pronásledují lidi za jiné názory. Nadávají nám, že jsme agenti Ruska. A že jsme extremisté. Přitom oni jsou ti skuteční potomci Urválka a dalších totalitářů z 50. let – jsou stejně nenávistní, zaslepení a netolerantní,“ uvádí.

„Mohou být nenávistní, ale mohou být i tolerantní, lidští a idealističtí. A v drtivé většině i jsou. Tak přestaňte kopat do komunistů a přestaňte uplatňovat kolektivní vinu, protože tím se nepřibližujete Horákové, ale jejím katům,“ napsal Blaha a vzdal čest památce všem, kteří zemřeli za své ideály.

Kdo byla Milada Horáková?

Dle Blahy tak zamůže atmosféra ideologické nenávisti, která nemá nositele v žádné konkrétní filozofii. Nenávistní totiž podle něj mohou být jak liberálové, tak komunisté, stejně jako křesťané či Židé.

Milada Horáková byla právnička, poslankyně a bojovnice za práva žen. Její osud však nebyl přívětivý, jelikož byla popravena za vykonstruované spiknutí a velezradu po politickém procesu, a to i přes mnohé přímluvy osobností z celého světa. Horáková byla jedinou českou ženou, kterou popravili při politických procesech v 50. letech. Byla bojovnicí a díky své neústupnosti se stala symbolem odporu proti totalitě komunismu.