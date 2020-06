Pellegrini představil novou politickou stranu Hlas. Už začal sběr podpisů pro její registraci

Není to tak dávno, co Peter Pellegrini vystoupil z nejsilnější opoziční strany Směr-sociální demokracie. Připomeňme, že spolu s ním opustilo tuto stranu i dalších deset poslanců slovenského parlamentu. Vypadá to však, že Pellegrini nezahálí a jde dál – nyní totiž oznámil, že zakládá novou stranu Hlas – sociální demokracie.

„Strana, kterou vám dnes představujeme, musí být stranou, v níž se snoubí zkušenost, odbornost a profesionalita,“ konstatoval Pellegrini s tím, že se musí skloubit i s mladistvou energií.

Politik rovněž zdůraznil, že je potřeba udělat vše pro to, abyměla opět koaliční potenciál. A právě v souvislosti se vznikem své nové strany hovoří o mezníku v budování sociální demokracie.

V současné době přípravný výbor strany již oznámil sběr podpisů potřebných pro registraci strany na Ministerstvu vnitra SR. Připomeňme, že pro registraci je potřeba alespoň 10 tisíc sesbíraných podpisů. Strana je musí odevzdat ministerstvu a požádat o registraci. Pokud splní všechny zákonné podmínky, ministerstvo ji zaregistruje.

Hlas a nové tváře

Pellegrini název strany představil s tím, že subjekt má být hlasem sociálně odkázaných, pracujících, ale i hlasem korektní opozice a regionů.

„Slovenskem se v takové době musí nést hlas naděje, hlas silné sociální politiky, hlas odbornosti a profesionality,“ dodal s tím, že strana má ambici být také hlasem těch, na které současná vláda zapomněla.

Rovněž zopakoval, že subjekt má stát i na protifašistickém pilíři. Kromě toho bývalý slovenský premiér představil i dalších 15 mladých tváří, které budou součástí jeho strany.

„Tito mladí lidé, kteří dnes rozšiřují naše řady, pocházejí z celého Slovenska,“ poznamenal.

Jeden ze zakládajících členů subjektu, Michal Bartek, apeloval na mladé lidi, aby se nebáli přihlásit k sociální demokracii na Slovensku . Argumentuje tím, že budou hájit i jejich zájmy.

Pellegrini zároveň poznamenal, že „k dnešnímu dni budou mít všichni členové vypořádáno své členství ve straně Směr-SD“. Dodal, že na červencové schůzi parlamentu by měli vyřešit i pozice v poslaneckém klubu. Deklaroval, že v září je připraven nabídnout i pozici místopředsedy Národní rady SR.

Transparentní cesta a spolupráce s ostatními

Nový projekt chce jít podle Pellegriniho ve svém financování od počátku transparentní cestou. Odmítá, že by za stranou v pozadí stál někdo jiný, než oni sami. Finančně navíc mají přispívat i sami zakladatelé. Strana hodlá veřejnost o financování informovat.

V souvislosti s kauzami Směru a „nálepkami“ některých členů nového subjektu Pellegrini ještě podotkl, že voliče budou muset přesvědčit svou prací.

Na otázky o jednáních s jinými stranami a hnutími odpověděl, že budou mít zájem diskutovat i s mimoparlamentními subjekty, ale až potom, co dojde k zaregistrování strany Hlas-SD.

„Minimálně o jedné se šeptá. Určitě si dokážeme sednout za jeden stůl i s Tomášem Druckerem (Dobrá volba) a hledat možnosti spolupráce,“ řekl Pellegrini.

Podpora a „efekt sněhové koule“

„V původním elektorátu strany Směr má Pellegrini stále vysokou důvěru. Pokud bude v průzkumech lídrem opozice, dokonce by se mohlo stát, že bude lídrem žebříčku preferencí stran a přeskočil by v budoucnu OĽaNO. Část voličů se může identifikovat s Pellegrinim a pro Směr to bude problém,“ nastínil Slosiarik s tím, že část voličů dle něj bude čekat na další nabídku od vznikající strany.

Poté, co Pellegrini oznámil vznik nové strany, začaly se k věci vyjadřovat mnohé osoby. Jedním z nich byl i sociolog Martin Slosiarok z agentury Focus, který si myslí, že by v případě Pellegriniho nové strany mohl zafungovat tzv. efekt sněhové koule. Tím by mohla posílit její podpora. Podle jeho slov to ale závisí na tom, jak se bude vyvíjet situace kolem tohoto nového politického subjektu.

Připomeňme, že Pellegriniho strana v červnovém průzkumu Focusu pro TV Markíza dosáhla podpory 19,3 %. S rozdílem jednoho procenta skončila druhá za vládním hnutím Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), které by podpořilo 20,3 % dotázaných. Směr-SD by volilo 9,5 % respondentů.

Podle Slosiarika navíc strukturu voličů Pellegriniho strany tvoří 41 % voličů Směru-SD a téměř 30 % jsou nerozhodnutí. Z ostatních stran má s osmi procenty největší zastoupení Jsme rodina, Kotlebovci – Lidová strana Naše Slovensko (ĽSNS) mají tři procenta a zbytek jsou různé jiné strany. Například politický subjekt Dobrá volba Tomáše Druckera. Jak dále řekl Slosiarik, jiné průzkumy ukázaly, že Pellegrini měl vysokou míru podpory právě mezi nerozhodnými voliči.

Zdůrazněme však, že se respondenti v červnovém průzkumu vyjadřovaly ke „straně Petra Pellegriniho“. Otázkou ale je, zda tato podpora v budoucnu neklesne, pokud se budou vyjadřovat ke straně Hlas – sociální demokracie. Podle Slosiarika musí pro voliče vzniknout asociace, o jakou stranu jde.

„Předpokladem toho je kampaň na zavedení nové značky na politickém trhu. Pokud tohle nezvládnou, je to problém. Lidé stranu nebudou umět identifikovat, neboť tam Pellegriniho jméno už nebude,“ vysvětlil sociolog.

Ten také předpokládá, že si Pellegrini a jeho spolupracovníci uvědomují, že půjde o klíčovou fázi při zakládání nového politického subjektu.