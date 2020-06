Slováci hodnotí 100 dní působení Matovičova kabinetu známkou 5. Udělal si z huby řiť, říká Rafaj

„Matovičova vláda národní zkázy začala své působení protinárodním Programovým prohlášením vlády (PVV). V něm není ani vidu, ani slechu po principech suverenity, posilování svrchovanosti, o ochraně národa, státu, identity, tradiční rodiny, jazyka či národní kultury před moderními, globálními a liberálními (ideologickými) hrozbami. Nic z toho v plánu vlády nenajdeme,“ uvedl Rafael Rafaj.

V této souvislosti politik podotýká, že současná vláda neslouží slovenskému lidu, ale spíše jen existuje, a to zcela odtrženě od něj. „Něco jako správci zahraničního protektorátu bank, EU, NATO a světové sítě Sorosova třetího sektoru. Nic, co by systémově ochránilo Slovensko a národ. Právě naopak,“ tvrdí Rafaj s tím, že současný plán může přivést jen ke „kulturní genocidě vlastenectví“.

„Už během prvních 100 dní si ‚tátovláda´ troufla ohlásit de facto likvidaci matky národa – Maticu slovenskou a ukončit tak dílo národní zkázy. Do reálného ohrožení územní integrity a nedělitelnosti území republiky dostal premiér Matovič nejen 800 tisíc Slováků na jižním Slovensku nezvládnutím oslav 100. výročí Trianonu, kde mu do rukou maďarští iredentisti předali požadavek na územní autonomii (alias Maďarské Okolí),“ poznamenal poslanec.

Svou myšlenku o tom, že slovenská vláda nepočítá se zájmy a hodnotami svého národa, obhajuje upozorněním na ta opatření, která byla učiněná během posledních tří měsíců.

Vládě mimo to vyčítá rovněž i způsob zvládání koronavirové pandemie, jenž podle Rafaje vedl k těžkým ekonomickým důsledkům. „Zkázu zbytku populace dokonali opatření během korona strašáka, jelikož Slovenská republika dosáhla druhý největší ekonomický propad ze všech zemí EU,“ uvedl politik.

„Za prvních sto dní si kabinet Igora Matoviče udělal z houby řiť a opustil předvolební sliby o transparentnosti, odbornosti a nulové toleranci k přešlapům, které koalice dlouhodobě kritizovala,“ zmínil Rafaj a připomněl také postoj premiéra ke kauze diplomové práce Borise Kollára a poslankyně Krištúfkové, jejž označil za „alibistický“.

„Slováci tak už za 100 dní rekordně rychle poznali, že král je nahý a nemá žádnou korunu, ani autu čistoty či výjimečnosti. Kolektivní vysvědčení pro kabinet Igora Matoviče za tento rychlokurz (m)učení Slovenska již během prvních sto dní je 5,“ uzavřel celou věc člen Slovenské národní strany (SNS) Rafael Rafaj.