Kollár promluvil o odchodu z funkce a strany. „Tomuto říkám vydírání,“ uvedl

Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár čelí momentálně obvinění z plagiátorství jeho diplomové práce. On sám nevyloučil možnost odchodu ze své funkce ani odchodu jeho hnutí z koalice. Informoval o tom slovenský web Pravda.

Dodal, že on a jeho kolegové na ministerstvu nejsou „přilepení na svých křeslech“. Výzvy k odchodu považuje za vydírání, poznamenává. Kollár také ve čtvrtek řekl, že se k tomu bude dále vyjadřovat po schůzce poslanců z klubu Jsme rodina.

© Sputnik / Konstantin Kuzněcov Směr-SD nebude iniciovat odvolávání Kollára. Je to pro nás rys jeho osobnosti, tvrdí Fico odpověděl Kollár na otázky směřující na to, že předseda parlamentu již předem prohlásil, že z funkce neodstoupí. Koaličním partnerům podle něho nestačilo, že se omluvil a řekl, že titul nebude používat. Za vydírání považuje i ten fakt, že navzdory svým předchozím činům partneři také chtějí jeho odchod z funkce.

„Nenechám se vydírat, potom to bude ‚odejdi z poslaneckého mandátu, rozpusťte stranu‘, tomuto říkám vydírání,“ vysvětlil. Odmítl, že by byl přilepený ke křeslu. „V klidu odejdu nejen z jednoho křesla, ale ze všech tří, která máme na ministerstvech,“ řekl Kollár reportérům po setkání s ministrem životního prostředí Jánem Budajem (OĽaNO).

Kollár také odmítá tvrzení, že by chtěl položit vládní koalici. Říká, že může fungovat i bez strany Jsme rodina. „Musíme se naučit počítat do 78. Nejsem Richard Sulík, který když odešel, tak neměli dostatek hlasů. Tato vládní koalice může bez problémů dále fungovat,“ dodal a řekl, že jeho odchod by splnil předsedovi SaS a ministrovi hospodářství Sulíkovi sen, který podle Kollára chce koalici bez něj.

„Plagiátorská“ kauza

Předseda mimoparlamentní strany Spolu Juraj Hipš 23. června informoval, že Kollár měl svůj titul magistra získat poté, co do své diplomové práce okopíroval celé strany.

Nejvíce stran měl zkopírovat od svého školitele Jozefa Minďáše.

Kollár získal titul na Středoevropské vysoké škole ve Skalici a tématem jeho diplomky byla Změna klimatu a bioklimatický potenciál cestovního ruchu v oblasti Kysuc.

Samotný Kollár v reakci na to odmítl, že by byla jeho diplomová práce plagiátem. Ve svém prohlášení z 23. června proto neviděl důvod k vyvození politické odpovědnosti. Zdůraznil, že práci psal sám, a to několik měsíců.

Předseda vlády Igor Matovič prohlásil, že nebude vyzývat Kollára k odchodu z funkce, protože chce udržet stabilitu vládní koalice. Jak však napsal 25. června na svém profilu na sociální síti, s předsedou parlamentu o této věci diskutoval dvě hodiny.

„Byla to velmi otevřená debata a nebyla marná,“ poznamenal premiér.