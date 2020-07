Ryanair obnovil pravidelné lety z Bratislavy

Nízkonákladová letecká společnost Ryanair uskutečnila v sobotu ráno první lety do bulharského Burgasu a kyperského Pafosu. V pondělí pak plánuje odletět do řecké Soluně. Informovalo o tom vydání Pravda.sk.

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair po téměř čtyřech měsících zastavení letů postupně obnovuje pravidelné lety z Bratislavy. První dva lety byly vypraveny v sobotu ráno do bulharského Burgasu u Černého moře a do kyperského letoviska Pafos na pobřeží Středozemního moře. V pondělí také plánuje let do řecké Soluně na severu země.

Největší letecký dopravce na letišti v Bratislavě začal opět pracovat jako druhý v řadě. Maďarská nízkonákladová letecká společnost Wizz Air obnovila lety ze slovenské metropole dne 15.června, a to zatím na lince do bulharské Sofie.

Zahájení obnovy leteckých spojení z Bratislavy do destinací v jiných zemích závisí na oficiálním povolení civilního letectví, například se Španělskem, Itálií, Irskem, Francií, Nizozemskem nebo Belgií. Tyto země se již dostaly na seznam epidemiologicky méně rizikových států, s nimiž lze obnovit i letecké spojení. Velká Británie, kam donedávna také vedly pravidelné lety z bratislavského letiště, stále na tomto seznamu chybí.

Letecká společnost v polovině března zrušila většinu svých letů na starém kontinentu a pokračovala v provozu převážně regionálních linek po celém Irsku a Velké Británii, propad přepravených cestujících se ovšem zdá být katastrofální.

Ryanair oznámil, že meziročně počet přepravených cestujících v červnu klesl až o 97 procent. V červnu loňského roku přepravila letecká společnost více než 14,2 milionu cestujících, v roce 2020 to bylo sotva 400 tisíc cestujících.

Očekává se však, že se situace v červenci změní, protože Ryanair obnovil 90 % svých linek s tím, že zatím nebude létat tak často jako před pandemií.

V současné době se létá z košického letiště do Prahy a Vídně, ostatní lety zůstávají závislé na rozhodnutí vlády a ministerstva dopravy. Od srpna však Ryanair ohlásil novou linku z Košic do Prahy, takže bude zajímavé sledovat, jak letecká společnost ČSA létající na stejné lince zvládne tvrdou konkurenci ze strany Irů.