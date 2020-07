Směr-SD navrhuje další zbraňovou amnestii

Slovenští opoziční poslanci ze strany Směr-SD navrhují zavést další zbraňovou amnestii. Měla by platit od 1. listopadu tohoto roku do konce dubna 2021. Předložili Národní radě SR novelu zákona o střelných zbraních a střelivu.

Jejím cílem je snížit počet nezákonně držených zbraní a také případná identifikace zbraní, které mohly být použity v souvislosti s trestnou činností, píše TA3.

Cílem pozměňovacího návrhu je vytvořit časově omezenou dobu, během níž bude možné zbraň kategorie A, B nebo C dobrovolně odevzdávat v jakémkoli policejním oddělení za podmínky zániku trestnosti nedovoleného ozbrojování. Poslanci vysvětlili, že by to mělo ukončit trestnost nedovoleného ozbrojování těm osobám, které drží zbraně nebo střelivo bez povolení, a předat je policejním silám ve stanovené lhůtě.

Poslanci argumentují výsledky dosavadních tří zbraňových amnestií. Podle nich jde o preventivní význam. Připomněli, že během zbraňových amnestií bylo dosud odevzdáno celkem 10 865 zbraní a 82 010 kusů střeliva, mezi nimi zbraně z 19. století a také z první a druhé světové války.

Směr-SD nebude iniciovat odvolávání Kollára

Ke kauze plagiátu diplomové práce předsedy Národní rady SR Borise Kollára na Slovensku se vyjádřil opoziční Směr-SD. Ten nebude kvůli kauze iniciovat odvolání Kollára z funkce. Mnohem podstatnější pro ně je to, co v této souvislosti činí vládní koalice.

Robert Fico kritizoval nedávnou iniciativu koaličního hnutí OĽaNO ohledně zpětné kontroly všech závěrečných prací.

„Je to nemožné, je to neslušné, je to protiústavní, je to retroaktivní a je nutné to odmítnout. Ať si problém s Borisem Kollárem řeší sami,“ uvedl.

Mnohem více než kauza okopírované diplomové práce trápí předsedu Směru to, co předvádí premiér Igor Matovič. „Pokud se vůbec máme o něčem v NR SR bavit, tak bychom přivítali bod programu, kde bychom se začali bavit o šílenostech, které navrhuje vláda,“ sdělil.

V této souvislosti připomněl i kauzu Andreje Danka, který byl před Kollárem šéfem parlamentu a který stejně jako Kollár čelil podezřením z plagiátorství. Podle jeho mínění by bylo velmi nekorektní, pokud by se nyní chovali jinak. Fico poukázal na některé kauzy Kollára z minulosti, včetně jeho kontaktů na mafiány. Samotnou kauzu diplomové práce považuje za problém koalice.

„K osobě B. Kollára jsem vystoupil na ustanovující schůzi parlamentu před hlasováním o jeho zvolení. Ptal jsem se 95 vládních poslanců, proč si vybrali právě tohoto člověka, který poznal každého jednoho mafiána, chodil s nimi na dovolené, byl mafiánská podržtaška a sloužil jim. Takže to, že zfalšoval diplomovou práci, je poslední, co nás u něj trápí. Horší je to, jak se k celému problému postavila vládní koalice a jaké návrhy přinesla, aby se za každou cenu zachránila,“ uvedl Fico na Facebooku.