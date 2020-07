„Nejlepší bude zbourat jim všechny pomníky, vždyť nenaplňují kritéria naší liberální kavárny.“ Ironie Blahy nezná meze

Jak svědčí příspěvek, který na to téma Blaha zveřejnil, ironie jde ruka v ruce se satirou a vztahuje se k současnému politickému dění jak v domovské zemi autora, tak i ve světě.

„No počkat, počkat. V liberální kavárně se škrábou po hlavách. To jako fakt jdeme slavit Cyrila a Metoděje? Vždyť přece nepřišli ze Západu – poslali je ze špatného Východu, aby šířili hybridní válku,“ začal komentář poslanec.

Další bod, který by vadil kavárně podle Blahy, je to, že se bratři stali symbolem národních tradic a slovenské kultury, což za dnešních trendů může být kvalifikováno jako projev nacionalismu. Navíc kazatelé šířili křesťanství a žádné slůvko o multikulturalismu a muslimském obohacení.

Dále politik poznamenal, že ani jeden z nich nebyl afrického původu.

„To jako takto plníme ‚Black Lives Matter‘? No zjevně nééé-matter,“ pokračuje ve své ironii poslanec.

Dokonce se o bratřích mluví jako symbolech slovanské vzájemnosti, což podle Blahy pro kavárnu znamená otevřený útok na euroatlantický konsenzus ve slovenské zahraniční politice.

Kromě toho Blaha připomněl, že Cyril zdůrazňoval význam vzdělání a filozofie namísto toho, aby zdůraznil starý dobrý americký sen a význam nakupování.

Další prioritou bratrů, která by vadila kavárně, je jejich výzva adresovaná vládnoucím, aby nekřivdili slabším. Blaha se domnívá, že to by sluníčkáři mohli traktovat jako zjevný útok na kapitalismus.

„Cyrilo-metodějský zákoník útočil na lidi, kteří ‚hovadský život žijí‘ - pokud toto není přímý útok na Borise Kollára a celou tuto slušnou vládu, tak už pak nevím, co,“ nezastavuje se Blaha.

Dále poslanec NR SR napadl ve svých poznámkách i EU.

„A vůbec, co si co vůbec máme připomínat velkomoravské dědictví a naše historické kořeny, oslavujme Evropskou unii, Schumana a Adenauera. A roňme slzy za Pearl Harbor, vždyť jaké národní dějiny, jen a jen sladký Západ!“ zazněla další ironie v příspěvku slovenského politika.

Nakonec v komentáři nechybí ani aktuální téma ničení a zneuctění soch historických osobností.

„Nejlepší bude zbourat jim všechny pomníky, vždyť nenaplňují současná etická kritéria naší vzácné liberální kavárny,“ píše ironicky politik.

Autor varuje před nebezpečnými následky dnešních trendů, které přináší liberální křídlo.

„Historické postavy se zpochybňují podle dnešních liberálních představ o morálce a politice. Hledají se účelové důvody, abychom znegovali vše, co tvoří naše kořeny. Je jen otázkou času, kdy to v plné parádě přijde i na Slovensko. Nejdříve začnou bourat sovětské památníky ... a skončí Cyrilem a Metodějem,“ upozornil.