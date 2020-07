Představitelé finanční správy z Celního úřadu Nitra na Slovensku informovali o úspěšné operaci, v jejímž rámci byla zabavena rekordní zásilka drog z Mexika. Zhruba 1,5 tuny metamfetaminu bylo schováno v kovových nádržích, které byly zkontrolovány poté, co se objevilo podezření o jejich nelegálním obsahu. Uvádí se, že velkou zásluhu na objevu skrýše má služební pes finanční správy Hutch, který byl dříve vycvičen pro vyhledávání drog.

„Drogový úlovek, který nemá v historii Slovenska obdoby! Příslušníci finanční správy z Celního úřadu Nitra zabránili, aby se na černý trh dostalo 1,5 tuny drog. Skrýši drog dovezených z Mexika objevili příslušníci finanční správy s pomocí našeho služebního psa vycvičeného pro vyhledávání drog,“ informovali o události představitelé finanční správy na své stránce na Facebooku.

Mluvčí finanční správy Ivana Skokanová uvedla, že se zásilka na Slovenska dostala z Mexika tranzitem přes chorvatský přístav. Nevylučuje ani to, že by toto nelegální zboží následně mohlo být přepraveno do několika evropských států. Původní hodnota zásilky činí zhruba 300 milionů eur. V případě rozdělení do jednotlivých uživatelských dávek by však celková hodnota mohla dosahovat až dvou miliard eur. Podle informací slovenských médií bude nyní případ vyšetřovat Národní kriminální agentura.

Účast USA na obchodování s drogami

Zvláštní zástupce ruského prezidenta pro Afghánistán a ředitel druhé sekce Asie Ministerstva zahraničí Ruské federace Zamir Kabulov před několika dny prohlásil, že se americká zpravodajská služba podílí na obchodování s drogami v Afghánistánu.

„Jedná se o nespočetné provize z projektů, které tam byly, účast stejných skvělých amerických rozvědčíků, kteří ty naše obviňují z čehosi, v obchodování s drogami. Letadla u nich létají z Kandaháru, z Bagrámu bez prověrky kamkoli - do Německa, do Rumunska. No, jak jinak? Takový je byznys. Každý Afghánec v Kábulu vám to řekne, dokonce i líný člověk je připraven o tomto tématu mluvit. Toto tajemství je tajemstvím veřejným, kterého mají všichni již plné zuby. Všichni mávli rukama, berou to jako samozřejmost,“ řekl ruský diplomat.