Média: Kollár zůstává předsedou NR SR. Co ve skutečnosti stálo za pokusem o jeho odvolání?

Slovenský deník Hlavnésprávy.sk se v jednom ze svých článků zaměřil na to, co doopravdy stálo za odvoláním Borise Kollára. Autor daného článku podotýká, že ostatní se s Kollárem dali dohromady před několika, i když dobře věděli, co je zač.

„Uběhlo sotva čtvrt roku a už přicházejí se slaboučkou záminkou o diplomce, aby z něj udělali štvance. Proč? Stačí odhrnout závoj povrchních zdůvodnění a pravá odpověď se nám zjeví v celé své kráse,“ napsal autor hned v úvodu s tím, že vysvětlení je dle něj velmi jednoduché.

„Nyní však ti z nich, kteří se dostali do parlamentu, ale zejména ti, kteří zůstali před jeho branami, laškují s myšlenkou si volby zopakovat, protože, když si to tak na prstech spočítají, vychází jim, že by v nich progresivně-liberální svoloč dopadla lépe než před pár měsíci. Národní síly to zabalily, téměř neexistují, Směr je rozbitý… Není se koho bát,“ míní autor.

Kollár jim byl tehdy dobrý, protože jedině s ním mohli nastartovat opravdu v plné parádě vlnu pravdy a lásky, tedy, že Slovensko společně zbaví korupce , rodinkářství, papalášství, zdravého rozumu a kopy dalších neduhů.

Podle všeho tak jejich největšími nepříteli teď zůstal už jen Igor Matovič a Boris Kollár. Ti sice nejsou pro jejich účely úplně špatní, protože, když nebyl nikdo lepši, brali i je, ale dotyční pro ně nejsou ani příliš velkou výhrou.

„Jsou nevypočitatelní a přece jen trochu vlažní ve svatém liberálním džihádu. A zejména Kollár, který se před volbami v některých chvílích tvářil až téměř, pfuj, vlastenecky. A proto liberální humanisté a demokraté s úžasem, kterému by jeden téměř uvěřil, nyní náhle zjistili, co je Boris Kollár zač,“ stojí v článku.

Následně poukazuje na to, že s člověkem, který pašuje heroin a kamarádí se s vrahy, by pro ně nebyl problém vládnout, ale s člověkem, který nekorektně cituje v diplomce… „No, jistě sami uznáte, že to správnému liberálovi a demokratovi svědomí a čest dovolí pouze s největším sebezapřením,“ komentuje věc autor textu.

„Liberálně-fašizoidní banda, za kterou nestojí nikdo jiný, než stále ti stejní agenti bratislavské (případně košické a možná trochu bystrické) kavárny, by chtěla pomocí lsti bez kompromisu ovládnout Slovensko. A může se jí to podařit, protože profesionální technologie na zpracování (znecitlivění, vykrmování, oblbování, omamování, klamání, podplácení) voličů, kterými oni disponují, bohužel fungují,“ píše.

„Vyhovuje jim, když je pod tlakem, když ho mohou nějak vydírat: blíží se hlasování o důležitých věcech a Kollár by mohl „dělat problémy“. A především potřebují před lidmi a zdejšími médii okázale dělat ramena, jak jsou zásadoví,“ zní názor.

Když se však ale člověk zamyslí nad tím, zda by Kollára chtěli opravdu odvolat, tak zjistí, že ne. Podle autora článku chtějí dotyčníjen šikanovat.

Z tohoto důvodu jim Boris Kollár sám dal příležitost, že jestli jej nechtějí, tak ať jej odvolají. Když pak ale najednou stál každý jeden z nich tváří v tvář skutečnosti, že by skutečně měli začít jednat, jít do boje a riskovat svá teplá místečka, tak stáhli ocasy.

„Jako zbabělí kojoti, přesně tak, jak to Matovič předpověděl,“ konstatoval závěrem autor textu.

Pellegrini o hlasování

To, že v hlasování o odvolání Borise Kollára z funkce předsedy parlamentu ho podpořilo jen 46 poslanců znamená, že je jedním z nejslabších šéfů parlamentu. V reakci na výsledky to uvedl místopředseda parlamentu Peter Pellegrini. Skupina opozičních poslanců kolem Pellegriniho se hlasování neúčastnila, aby nezvyšovala kvórum vzhledem k tomu, že poslanci SaS a Za lidi avizovali, že se rovněž nezúčastní.

Pellegrini se na úterní tiskové konferenci nechal slyšet, že podpora 46 poslanců je pro předsedu parlamentu „žalostně málo“. Dodal, že jde o úplné zametení kauzy kolem diplomové práce Kollára pod koberec.

Bývalý člen Směru-SD se vyjádřil také k neúčasti v hlasování, což podle něj byla pouhá parlamentní obstrukce.

„Chtěli jsme v přímém přenosu namířit reflektory na SaS a Za lidi, kteří navzdory silným řečím nakonec stáhli ocas, jak jim to doporučil Igor Matovič, a nepřišli ani do místnosti, kde se hlasovalo,“ řekl Pellegrini s tím, že jejich účast v hlasování by způsobila, že by volba hladce prošla. „Byli bychom jen využití k tomuto divadýlku,“ dodal.

Místopředseda parlamentu si rovněž myslí, že vládní koalice těmito konflikty vzbuzuje vážné pochybnosti o tom, zda dokáže řešit problémy týkající se například slovenské ekonomiky.