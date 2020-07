„Za toto by měl okamžitě odstoupit.“ Co zavinil slovenský ministr, aby padla výzva k jeho rezignaci?

„Velká Británie ode dneška ruší povinnost absolvovat dvoutýdenní karanténu pro 59 států, včetně našich sousedů z V4. Výjimkou jsou Slováci,“ připomněl Blaha na úvod.

V tom vidí další důvod ke kritice ministra zahraničních věcí Slovenska Ivana Korčoka.

„Toto je takový diplomatický fail, že na to, aby se vám toto podařilo, musíte být ten největší zahraničněpolitický břídil ve vesmíru,“ poznamenal autor komentáře.

Blaha je rozzloben tím, že na Slovensku je jedno z nejnižších čísel nakažených, ale Británie zemi i tak považuje za nebezpečnou.

Ironicky podotýká, že to je normálně na zápis do Guinessovy knihy rekordů.

Ze strany Blahy nechybí ani nelichotivá slova na adresu Velké Británie.

„Naši západní drahouškové... Chovají se ke Slovensku jako k odpadu. Hanba,“ píše poslanec.

Blaha se domnívá, že takový stav věcí zavinil slovenský rezort diplomacie.

„Poláci, Maďaři i Češi mohou vesele cestovat do Británie a Slováci půjdou do karantény,“ zdůrazňuje poslanec.

Poukazuje na to, že ministr zahraničních věcí má jiné priority své činnosti.

„Nač by to Korčok řešil, nejdůležitější je řešit nějakého Guaida ve Venezuele a uznávat za prezidenta amerického tajtrlíka,“ stojí v příspěvku Blahy.

V této souvislosti zazněla výzva k rezignaci politika.

„Za toto by měl Korčok okamžitě odstoupit. Místo toho, aby chránil Slováky, on chrání americké ropné zájmy někde na druhém konci světa. Až tak okázale podlézá Západu, že ho už ani tam nikdo nebere vážně, vždyť kdo by si všímal poddajného ratlíka, co stále jen čeká na aport,“ poznamenává poslanec NR SR.

V závěrečné části svého komentáře Blaha svou kritiku rozšířil i na další vrcholné politiky.

„Vůči Slovákům si dovolí cokoliv, protože nás reprezentují takoví jako Matovič, Čaputová a Korčok - Británie udělala z ministra zahraničí prvotřídního diletanta,“ podotkl.