Podle Roberta Fica slovenský ministr zahraničí Korčok selhal a měl by zvážit setrvání ve své funkci

V sobotu proběhla tisková konference v Prešově, kde vystoupil předseda strany Směr-sociální demokracie Robert Fico. Podle jeho slov by měl ministr zahraničí a evropských záležitostí Slovenska Ivan Korčok zvážit své setrvání ve funkci.

Těmito slovy reagoval Fico na skutečnost, že Velká Británie se rozhodla nezařadit Slovensko na seznam bezpečných států v souvislosti s onemocněním covid-19.

„Vystavil tisíce lidí, kteří jsou dnes na Slovensku a chtějí se vrátit do Velké Británie, procesům a procedurám, které jsou mimořádně nepříjemné,“ konstatoval Fico.

Neopodstatněné zařazení

Uvedl, že nezařazení země na seznam znamená, že po návratu do Velké Británie ze Slovenska musí všichni lidé podstoupit 14denní karanténu. „To je v podmínkách Velké Británie velmi komplikované a náročné a myslím si, že to mnoha lidem komplikuje život pracovní, rodinný i studijní. Je to obrovský zásah, především pokud si uvědomíme, o jakou velkou míru komunikace a kontaktů mezi oběma zeměmi jde,“ sdělil.

Podle ministerstva zahraničí je rozhodnutí Velké Británie o nezařazení Slovenska na bezpečný seznam zemí neopodstatněné. „Britská diplomacie ubezpečila, že udělá ve věci maximum, ovšem s tím, že jde o rozhodnutí zdravotnických orgánů Velké Británie,“ konstatovali v ministerstvu.

Fico však namítal, že stanovisko ministerstva je defenzivní a bez argumentů, které by vyvracely postoj Velké Británie.

„Otázkou je, proč Velká Británie nezařadila Slovensko mezi bezpečné země. Já si myslím, že britští experti nevěří slovenské vládě, pokud jde o čísla a údaje, které uvádí. Bude velmi důležité získat informace z britské strany, což ji vlastně vedlo k tomu, že takové rozhodnutí přijala,“ sdělil Fico.

Připustil však, že za tím mohou být i jiné důvody.

Nutno podotknout, že na kritiku opozice zareagovalo i samotné ministerstvo. „Důrazně odmítáme politicky motivovanou kritiku představitelů Směru v této otázce, nakolik každá země, tak jako i Slovensko, přijímá své suverénní rozhodnutí a i my jsme byli ve zbylém období předmětem kritiky od ostatních států pro naše restriktivní opatření. Stejně tak neneseme zodpovědnost za to, že si předseda Zahraničního výboru Národní rady SR celou záležitost všiml až po týdnu,“ reagovalo.

Covid-19 na Slovensku

V neposlední řadě zmiňme nynější situaci s koronavirem na Slovensku. Celkově bylo odhaleno 1893 případů, z toho 23 přibylo nových. Celkově zemřelo 28 osob a vyléčilo se již 1493 pacientů. Aktuálně se s nemocí potýká 372 osob, z toho 3 jsou ve vážném stavu.