„Většina Slováků se vyjádřila, že tu žádné americké vojáky mít nechce.“ Čarnogurský о vládě Matoviče a situaci v USA

Jedním z témat obsáhlého rozhovoru se stala politika současné vlády Igora Matoviče (OĽaNO). Někteří si totiž stojí za tím, že tento kabinet vydrží pohromadě maximálně půl roku. K tomu Čarnogurský uvedl, že tuto možnost samozřejmě nevylučuje, ale dodal, že Slováci byli v posledních týdnech svědky toho, že i když přišly jakékoliv problémy, tak se ministři za OĽaNO navzájem podrželi a jednali i v duchu koalice.

„A mám-li být upřímný, Já osobně si hlavně nepřeji, aby tato vláda padla! Premiér Matovič si podle mého názoru vede zatím velmi dobře a OĽaNO jako hlavní vládnoucí strana, navzdory vší kritice o nesourodosti a nekonzistentnosti, vystupuje jako jeden blok,“ zastal se současného předsedy vlády.

„Ale nejsem s tím názorem sám, protože většina Slováků je evidentně spíše proti tomu – a tady se také mimochodem ukazuje Igor Matovič jako dobrý politik, který naslouchá hlasu lidu, a žádné americké základny alespoň zatím zkrátka ministru obrany nepovolí,“ uvedl bývalý premiér.

USA a vojenské základny

To však ale neznamená, že by dotyčný neměl žádné výhrady vůči Matovičovu kabinetu . Uvedl, že například zásadně nesouhlasí se současnou politikou ministerstva obrany, které by na Slovensku za každou cenu chtělo postavit a co nejdříve zprovoznit americké základny.

V souvislosti s tím tak přišla řeč také na Spojené státy a téma stavby amerických základen v dané zemi.

Čarnogurský prozradil, že pokud se hovoří o zmiňovaných základnách, pak to podle realizovaných průzkumů skutečně vyznívá hůře pro Američany. A důvod je jasný.

„Většina Slováků se vyjádřila, že tu žádné americké vojáky zkrátka a dobře mít nechce,“ uvedl.

Nicméně, USA nyní mají ale zcela jiné problémy, a to s masovými nepokoji. Skoro jako by se zdálo, že právě tam začíná určitý rozpad celého toho západního systému… Na to dotyčný reagoval následovně:

„Tak Rusové to říkají už delší dobu, že je velkým paradoxem, jak celá ta západní civilizace, která vládla světu posledních 500 let prakticky od objevení Ameriky, v tuto chvíli najednou vyklízí pole. Samozřejmě, že ze strany Rusů je to dlouhodobě, jak se říká, přání, které je otcem myšlenky, ale aktuálně je velmi blízko realitě.“

„Vždyť se stačí podívat na záběry ze zpravodajství nebo na některá internetová videa. Například já jsem nedávno viděl, jak bílá americká žena uprostřed ulice líbá nohy černošskému chlapovi, který mimochodem vypadal na pořádného grázla – a všichni chodí okolo nich,“ uvedl jeden příklad.

To se dle něj projevuje tím způsobem, že například američtí liberálové jsou naprosto bezohlední vůči vlastní zemi, jelikož prostřednictvím jejího krachu chtějí zničit prezidenta Donalda Trumpa . A nic dalšího už je vlastně nezajímá, míní politik.

Podle Čarnogurského je tak takové chování, při vší úctě, jednoduše strašné.

„A takoví lidé, chtějí porazit Rusko? Vždyť v Rusku by se něco podobného přece nemohlo vůbec stát! Takže zvolit si momentálně Ameriku jako strategického spojence, to je ten největší omyl, který můžeme udělat!“ zdůraznil závěrem.