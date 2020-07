Transatlantické vazby především. Naď prozradil, co udělal ve jménu NATO

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď na sociální síti zveřejnil další příspěvek, věnovaný aktuální agendě jeho resortu. Ústředním tématem se stala jeho cesta do Polska, u níž politik neskrývá svou spokojenost.

„Díky mému působení na ministerstvu obrany mám možnost měnit věci k lepšímu a udělám pro to všechno, co bude v mých silách,“ uvedl ministr a poděkoval za podporu.

Připomněl, že tento týden vycestoval do Polska, s nímž má jeho země mnoho průniků v oblasti bezpečnostní a zahraniční politiky.

Naď podle svých slov s tamními ministry probral mnoho témat – od možnosti rozšíření vzájemné spolupráce v oblasti vojenského vzdělávání a kybernetické bezpečnosti, přes společný zájem na fungujících transatlantických vztazích, až po hodnocení aktuálního vývoje ve světě.

„Podepsali jsme také velmi důležitou dvoustrannou dohodu o spolupráci při ochraně vzdušného prostoru,“ stojí v příspěvku slovenského ministra.

Priorita je jasná

Autor současně poznamenal, že v Polsku sídlí hned několik institucí, které hrají důležitou roli v bezpečnosti členských zemí NATO.

„V Krakově jsem si proto nenechal ujít návštěvu Centra excelentnosti NATO pro kontrarozvědné způsobilosti. Právě toto centrum je výsledkem konkrétní spolupráce Slovenska a Polska. Na začátku byla společná myšlenka vybudovat místo pro zvyšování zpravodajské expertizy, dnes máme fungující top pracoviště se zapojením 11 zemí pod vedením slovenského ředitele,“ uvedl.

Dodal, že slovenskou stopu lze najít i v Bydhošti, kde sídlí Společné výcvikové centrum NATO.

„Během jeho návštěvy jsem se setkal také s našimi vojáky, kteří tam působí. Zajímalo mě, jak jim můžeme pomoci, abychom jim ‚oplatili‘ výbornou reprezentaci Slovenska,“ napsal Naď.

U příležitosti transatlantického tématu ministr rovněž připomněl i zemi, která leží na sever od Polska.

„Právě v Lotyšsku působí 152 vojáků v rámci předsunuté vojenské přítomnosti NATO,“ zdůraznil.

Další úkoly

Co se týče další agendy, ministr sdělil, že nové bezpečnostní a obranné strategie jsou opět o kousek dál.

„Ve středu jsme na vládě spolu s ministrem zahraničí Ivanem Korčokem informovali premiéra a členy vlády o východiscích pro přípravu nových strategických dokumentů. Kolegové nás následně zavázali, abychom jim do konce roku předložili návrhy obou strategií,“ praví se v komentáři šéfa slovenského obranného resortu.

V komentáři ministra nechybí ani zmínka o spolupráci s Českou republikou.

„Stejnou samozřejmostí pro nás bylo přijetí pozvání na jednání zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které zajímá osud letiště na Sliači a zachování letů i pro širokou veřejnost,“ zdůraznil ministr.

Podle svých slov dělá maximum pro to, aby letiště ponechali otevřené i pro civilní lety, přesto, že to s sebou přináší obrovské finanční, logistické i právní nároky.

Jak odolat ruské „hrozbě“

Co se týče cesty do Polska, Naď o ní informoval na své sociální síti již dříve. Zdůraznil, že se setkal s ministrem zahraničí Polska Jackem Czaputowiczom a předsedou Výboru pro národní obranu Parlamentu Polské republiky Michalem Jachem.

Podle slovenského ministra si politici navzájem potvrdili svou oddanost k USA. Naď vyzdvihl, že je pro Polsko i pro Slovensko životně důležitá přítomnost amerických vojsk v Evropě:

„Potvrdili jsme si, že jedním z hlavních zájmů obou našich zemí je udržet bezpečnost našich občanů na co nejvyšší úrovni. NATO a obzvláště přítomnost amerických vojáků v Evropě jsou pro ni kriticky důležité,“ podotkl šéf slovenské obrany.

Média připomínají, že kromě pozitivního vztahu k USA je Naď, na druhé straně, známý svou silnou rusofobií.

Politik prozradil, co by chtěl, aby bylo napsáno v nové slovenské bezpečnostní strategii. I když tvrdí, že o konečném obsahu rozhodnou odborníci, domnívá se, že by tam mělo být označeno Rusko jako bezpečnostní výzva, ne-li rovnou hrozba.