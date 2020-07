Korčok zareagoval na výzvy k odstoupení. „Zbytek Směru-SD přešel na pozici Ľuboše Blahy, je to smutné,“ říká

Úřady Velké Británie přednedávnem zařadily Slovenskou republiku na seznam rizikových zemí kvůli situaci se šířením nového koronaviru. Slováci tak mají absolvovat karanténu, když vstupují do země.

V bývalém vládním Směru-SD si tohoto kroku Londýnu všimli jako neúspěchu slovenské diplomacie. Následovala kritika ministra zahraničí. Předseda Zahraničního výboru slovenského parlamentu a člen Směru Juraj Blanár vytkl Korčokovi, že nevěnoval záležitosti adekvátní pozornost. Další zástupce Směru, Ľuboš Blaha, označil situaci za „diplomaticky fail“ a dodal, že k Slovensku „se chovají jako k odpadu“, pak vyzval ministra k rezignaci.

Dokonce se v sobotu k záležitosti vyjádřil předseda strany Robert Fico, který svými slovy znovu potvrdil kritický postoj vůči Korčokovi. Absolvování karantény dle něj komplikuje život mnoha lidem a stanovisko, které vyjádřil slovenský diplomatický rezort vůči rozhodnutí Velké Británie, je defenzivní a bez argumentů. K tomu Fico dodal, že Korčok by měl zvážit setrvání ve funkci.

Připomeňme, že diplomacie SR charakterizovala krok Velké Británie jako neopodstatněný, upozorňovala na to, že „nemůže ovlivňovat rozhodnutí epidemiologů dalších zemí“, a podotýkala, že „dělá maximum pro změnu britského postoje“. Diplomaté rovněž důrazně odmítli „politicky motivovanou“ kritiku ze Směru-SD.

Korčok: Fico politikaří s úplně vším

V neděli sdělil své stanovisko ministr zahraničí Ivan Korčok. Slovenská diplomacie dle něj ve věci koná od začátku. Ministr uvedl, že sám nerozumí rozhodnutí britských epidemiologů, ale znovu zdůraznil, že ani britský ani slovenský rezort zahraničí na to nemá vliv.

„Toto všechno pan Fico ví, ale jeho to nezajímá, a proto mě vyzval, abych odstoupil z postu ministra,“ reagoval Korčok na Facebooku.

„Je smutné, že pan Fico politikaří s úplně vším, co se mu hodí. Čekal bych od něj, aby nabádal naše občany k obezřetnosti při cestování do zemí, které naši epidemiologové nepovažují za bezpečné, včetně Británie. Pan Fico však dělá opak. Nezodpovědné!“ uvedl s tím, že by předseda Směru měl věnovat větší pozornost „naléhavějším tématům“.

„Tento týden ukázal, že R. Fico a zbytek strany Směr definitivně přešli na pozici poslance Blahy. Smutné!“ uzavřel svůj příspěvek ministr zahraničí Slovenska.