Pellegrini: Zítřejší den se zapíše černými písmeny do historie jako den začátku demontáže sociálního státu na Slovensku

Na facebookovém profilu Petra Pellegriniho se objevilo téměř 18 minut dlouhé video, v němž dotyčný tvrdí, že se zítřejší den pravděpodobně zapíše černými písmeny do historie SR jako den začátku demontáže sociálního státu na Slovensku.

„Středa 15. července se pravděpodobně zapíše černými písmeny do naší historie jako den začátku demontáže sociálního státu na Slovensku. Vládní koalice chce oznámit, že nedodrží zákonný závazek vyplatit tento rok plnohodnotné 13. důchody a že chce narušit valorizaci minimální mzdy. Vládní strany chtějí v přímém přenosu porušit své předvolební sliby, že nesáhnou na sociální vymoženosti lidi, které zavedly vlády sociální demokracie. Více jsme řekli na dnešní tiskové konferenci,“ uvádí se v popisku videa.

Problém s vyplacením 13. důchodů

Podle Pellegiriniho tak zítra vyjde pravda najevo, jelikož zítra chce vládní koalice zásah do dvou klíčových sociálních opatření. A prvním z nich jsou právě 13. důchody.

„Jejich zavedení jsme schválili ještě před parlamentními volbami, v oprávněné obavě, že je to nadlouho poslední sociální opatření pro lidi,“ tvrdí a dodává, že od ostatních slyšeli jen plno výmluv, proč nemůžou nebo nechtějí schválit toto opatření, a to včetně premiéra Igora Matoviče.

„Já se tedy spolu s kolegy ptám, jak je možné, že z těchto téměř osmi miliard eur, které se půjčíme, se nenajde 400 milionů, které jsou potřeba na vyplacení 13. důchodů našim seniorům, lidem, kteří celý život poctivě pracovali a pro tento národ vykonali kus práce?“ zní ve videu.

Proto slovenský poslanec poukazuje na to, že zítra se lidé nejspíše dozví, že třinácté důchody letos vyplaceny nebudou a že budou vyplaceny možná v nějaké jiné formě. Přitom Pellegrini dodal, že to paradoxně oznámí den poté, co v Národní radě SR, pravděpodobně, projde i v druhém čtení změna státního rozpočtu. Při této příležitosti také připomněl, s jakým deficitem by letos Slovensko mělo hospodařit.

Následně Pellegrini podotkl, že kdyby on byl nyní předsedou vlády SR a ministr financí by mu předložil změnu rozpočtu s tím, že by tento návrh neobsahoval vyplacení 13. důchodů v plné výši, tak by jej okamžitě vyhodil ven z kanceláře a nedovolil by mu to. „Komu jinému máme ty peníze poslat? Komu jinému máme pomoci?“ ptá se.

A co zvyšování minimální mzdy?

Následně se zaměřil na druhé opatření, které se vládní koalice chystá s vysokou pravděpodobností masivně pokřivit. Jde o zrušení současné valorizace minimální mzdy.

„Tento automat, který dnes minimální mzdu zvyšuje, chce vláda zrušit a odstřihnout od něj i příplatky za práci přesčas, za svátky a za víkendy,“ podotýká a dodává: „Tento krok je přímým důkazem, že současné vládní koalici chybí jakékoli sociální cítění.“

„Vyzýváme vládu, ministra financí i předsedu vlády, aby z těch 12 miliard v mínusu, v němž skončí ekonomika v tomto roce, našli 400 milionů a 1 400 000 důchodcům Slovenska vyplatili plnohodnotný 13. důchod, protože tito lidé si to zaslouží,“ apeloval.

Z tohoto důvodu strana Hlas-sociální demokracie ostře protestuje proti demontáži sociálního státu na Slovensku a dodává, že chce vždy bránit seniory a pracující lidi.

Následně na daném videu vystoupili další poslanci, kteří se tématu také věnovali. Jedním z nich byl poslanec Erik Tomáš. V další části tiskové konference byl pak poskytnut prostor pro dotazy.