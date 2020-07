„Tohle je šikana, Blaha jen historicky hodnotil.“ Robert Fico vrací úder žalobcům Ľuboše Blahy. Video

„Já si Ľuboše vážím jako inteligentního člověka a bylo by pro mě velkým potěšením, kdyby byl součástí vedení strany Směr-SD a velmi rád bych s ním pracoval, pokud by mu dal sněm podporu jako místopředsedovi Směru-SD,“ řekl Fico.

Blaha v úterý agentuře SITA ale neprozradil, zda by přijal návrh kandidovat na sněmu Směru-SD na post místopředsedy tohoto politického subjektu. Označil to za vnitrostranickou záležitost.

Připomeňme, že po odchodu Petra Pellegriniho, Richarda Rašiho a Petra Žigu zůstaly ve straně volná tři tato místa.

Sněm Směru se uskuteční v sobotu 18. července v bratislavské centrále strany. Delegáti strany by měli volit šéfa strany, místopředsedy a generálního manažera. Fico tvrdí, že ho museli uspořádat poté, co Směr-SD opustili „zrádci“, a budou proto muset doplnit orgány strany, volit členy předsednictva a učinit některé změny na pozicích místopředsedů strany. Tento sněm tak označil za rekonstrukční.

Dále Fico avizoval, že na místa místopředsedů kromě dosavadního místopředsedy Juraje Blanáře přijdou nové tváře. Na post šéfa strany bude znovu kandidovat Fico. Politik v pondělí 13. července řekl, že ucházení se o funkci předsedy Směru-SD je jeho „poslední misí“.

Velký sněm strany zároveň Fico avizuje na 9. prosince.

Blaha čelí obvinění z popírání zločineckých režimů, Fico stojí za ním

Vyšetřovatel Národní kriminální agentury (NAKA) obvinil poslance parlamentu Ľuboše Blahu (Směr-SD) z trestného činu popírání a schvalování holocaustu, zločinů politických režimů a zločinů proti lidskosti. Předseda Směru-SD Robert Fico obvinění označil za politickou šikanu a za Blahou stojí.

„Všichni víme, že v listopadu v roce 1989 byla vymyšlena smrt vymyšleného člověka, který měl zemřít při zásahu policie jen proto, aby byla ještě větší míra demonstrací v listopadu 1989,“ přiblížil Fico.

Trestní oznámení na Blahu podala podle šéfa Směru-SD europoslankyně Lucia Ďuriš Nicholsonová. Blaha je obviněn kvůli tomu, že v minulosti na sociální síti převzal vymyšlený obrázek, na kterém byla vyobrazena prezidentka Zuzana Čaputová s textem „Žijme tak, aby Martin Šmíd nezemřel nadarmo.“. Během tiskové konference ale Fico připomněl, že Šmíd byl vymyšlenou osobou z dob sametové revoluce.

„Smutné je to, že chartisté, kteří podepsali Chartu 77 úmyslně tuto dezinformace šířili do zahraničních médií, což způsobilo samozřejmě velký ohlas. Až v roce 2009 člověk, který to celé vymyslel, se veřejně přiznal, že nikdo nebyl zabit a že tento člověk byl absolutně vymyšlený,“ dodal politik s tím, že to, co se děje, je jen politika.

Krok směrem k nové totalitě?

K celé kauze se vyjádřil i samotný slovenský poslanec a člen Směru-SD Ľuboš Blaha. Ten na své facebookové stránce zveřejnil video, v němž rozebírá podstatu a celé pozadí tohoto incidentu.

„Milí přátelé, musím se přiznat. Spáchal jsem ideozločin. Nejstrašnější. Vyslovil jsem svůj názor. A to se nesmí stát ve svobodě a demokracii,“ napsal ve svém příspěvku Blaha.

Jak podotýká slovenský politik, europoslankyně Nicholsonová by ráda uplatňovala přístup, který se velice podobá období 50. let, kdy pronásledování a potlačování opozice bylo běžným jevem.