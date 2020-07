Blaha tvrdě o možném plagiátorství Igora Matoviče: Je to podvodník a zloděj a neprodleně by měl odstoupit

Připomeňme, že dle informací se v Matovičově diplomce skutečně nacházejí celé zkopírované strany z publikace ekonomů Pavla Kárásze st., Juraja Renčka a Pavla Kárásze ml., která se nazývá Daňový systém a jeho vliv na podnikatelskou sféru. Matovič doslova přepsal celé články i s tabulkami bez uvedení původních autorů.

„Matovič je zloděj. Stejně jako Kollár. Stejně jako Gröhling. Stejně jako všichni plagiátoři, kteří ukradli cizí texty a na základě toho získali titul na vysoké škole. Zloději. Obyčejní zloději. A tato vláda je doslova vládou zlodějů. Jinak se to pojmenovat nedá,“ píše hned v úvodu politik.

Tuto informaci však nenechal bez povšimnutí politik, který je zároveň Matovičovým kritikem. K celé záležitosti se vyslovil na svém profilu na Facebooku.

Podotýká ale, že tento „případ“ je vlastně ještě horší, než je tomu v případě Kollára a Gröhlinga. Důvodem je i to, že právě Matovič před rokem a půl „vřískal před parlamentem na Andreje Danka a nadával mu do exkrementů na polici“ a vyzýval jej, aby se kvůli plagiátorství vzdal své funkce a nestoudně ho urážel.

Káže vodu, pije víno…

Následně Blaha vyzval uživatele, aby si přečetli Matovičův status, v němž v roce 2018 nadával předsedovi parlamentu do „h…“. Screen tohoto statusu přitom přiložil ke svému příspěvku. Vypadá to tedy, že Matovič káže vodu a sám pije víno…

„A celou dobu přitom věděl, že i on sám je plagiátor. Je vůbec možné, aby tohle dělal duševně zdravý člověk? Promiňte, ale na tohle existují jen dvě vysvětlení,“ uvádí Blaha.

První možnost dle něj zní tak, že Matovič zcela vědomě sám o sobě tvrdí, že je „h...o“ a měl by odstoupit. „Pak je tady ale velká otázka, co sakra ještě dělá ve funkci?“ ptá se.

Druhou možností je pak to, že současný premiér reálně nevěděl, že i on sám je plagiátorem, protože svou práci vůbec nepsal a ten, kdo ji napsal místo něj, ho o tomto podvodu neinformoval.

„V tom případě ale nedošlo pouze k plagiátorství, ale k reálnému zločinu, za který by měl být Matovič stíhán a potrestán odnětím svobody,“ uvádí.

Podle člena Směru-SD se tak nabízí jen dvě možnosti, přičemž jedna je pro Matoviče horší než druhá.

„Policie by jej měla okamžitě začít vyšetřovat pro podezření z podvodu a konfrontovat i tu jeho slavnou kamarádku, která prý v Chorvatsku přepisovala jeho poznámky,“ napsal s narážkou na to, že Matovič původně prohlašoval, že jeho kamarádka opisovala nějaké jeho poznámky.

Kdo ve skutečnosti práci psal?

Nyní to ale může vypadat i tak, že Matovič reálně není autorem své vlastní práce, míní Blaha.

„On si ji zjevně koupil, resp. nějak jinak motivoval někoho jiného, aby ji za něj napsal a vydával to podvodně za svůj text, na jehož základě získal titul,“ vysvětluje svůj pohled na věc.

„Tohle je nejen na odstoupení, ale na basu,“ říká nekompromisně.

A takové jednání považuje politik za mnohem těžší zločin , než jaký spáchali Kollár či Gröhling.

V závěru ještě dodává, že j zvědavý, kdy Matovič uspořádá demonstraci před úřadem vlády, na níž bude jako kdysi vřískat o exkrementech. Stejně tak by jej zajímalo, kdy premiér v případě svého občanského průkazu požádá o změnu vlastního jména na „H...o“. „Takhle přesně pojmenoval Andreje Danka,“ objasňuje.

„Ode dneška může Matovič hrdě nosit titul HVN. Igor Matovič. Nyní buďte „hrdina“, pane premiére. Jste podvodník a zloděj. Odstupte. A policie – jednejte. Z úřední povinnosti. Neprodleně,“ uzavřel danou věc Blaha.

Přiznání Igora Matoviče

Na celou situaci zareagoval i sám slovenský premiér Igor Matovič, a to na své facebookové stránce.

„Upřímně, netuším, jestli jsem před 22 lety ve své diplomce něco necitoval a kolik toho bylo,“ přiznal se Matovič.

Politik napsal, že se nikdy svým titulem nechlubil a nikde si ho nikdy iniciativně nepsal, protože „školu poslední dva ročníky doslova flákal“ a na tyto dva roky není hrdý.

Plagiátorské kauzy ve slovenské politice

Matovič v příspěvku otevřeně napsal, že nechodil na přednášky a na cvičení, že byl často duchem nepřítomný a zvykl si opisovat. Teď to však nepovažuje za správné. Rovněž připustil, že by kvůli tomu mohl o svůj titul přijít. Souhlasil také s tím, že by mohl opustit své místo , ale pouze tehdy, až splní všechny sliby, které učinil před volbami.

Diplomová práce premiéra připomíná svým způsobem zpracování rigorózní práci bývalého předsedy SNS Andreje Danka, jejíž většina také neobsahuje jeho vlastní myšlenky. Matovič navíc v minulosti po Dankovi požadoval odchod z funkce předsedy parlamentu, a to za pochybně napsanou práci.

Předseda slovenského parlamentu Boris Kollár čelí momentálně obvinění z plagiátorství jeho diplomové práce. Předseda mimoparlamentní strany Spolu Juraj Hipš 23. června informoval, že Kollár měl svůj titul magistra získat poté, co do své diplomové práce okopíroval celé strany. Nejvíce stran měl zkopírovat od svého školitele Jozefa Minďáše.

Samotný Kollár v reakci na to odmítl, že by byla jeho diplomová práce plagiátem. Ve svém prohlášení z 23. června proto neviděl důvod k vyvození politické odpovědnosti. Zdůraznil, že práci psal sám, a to několik měsíců.

Kollár získal titul na Středoevropské vysoké škole ve Skalici a tématem jeho diplomky byla Změna klimatu a bioklimatický potenciál cestovního ruchu v oblasti Kysuc.

Reakce slovenské prezidentky

V pondělí 13. července Denník N informoval o tom, že nynější slovenský ministr školství, vědy, výzkumu a sportu Branislav Gröhling během vyšetřování kauzy plagiátorství diplomové práce předsedy NR SR Borise Kollára požádal Panevropskou vysokou školu o stažení své vlastní diplomové práce z webu knihovny. A v současné době slovenský ministr také čelí obviněním z plagiátorství. Gröhling již ale prohlásil, že nehodlá rezignovat ze své funkce. Podle jeho slov svou diplomovou práci psal podle pravidel, která platila v tu dobu na Panevropské vysoké škole.

K celé kauze se vyslovila také Zuzana Čaputová, podle které jde o dosud největší hodnotovou křižovatku, na níž slovenská vláda stojí. Uvedla, že je zklamaná a smutná z toho, že očekávání veřejnosti, stejně jako ta její, na vysoké standardy uplatňování politické moci a vyvozování politické odpovědnosti, se kterými byl spojován nástup vlády Igora Matoviča, zůstávají zatím nenaplněné.

„Podvádění neschvaluji a nemohu schvalovat ani jeho zlehčování. Mohu jen zopakovat, že úkolem nás všech je budovat důvěru lidí v politiku a instituce. A to v souladu se slibem, že ji budeme dělat jinak, než bylo v minulosti zvykem a že sami budeme uplatňovat to, co jsme v minulosti požadovali od svých oponentů,“ uvedla.

Dodala také, že v době, kdy před Slovenskem stojí bezprecedentní výzvy v souvislosti s řešením dopadů krize, je důvěra občanů k představitelům vlády klíčová a je nezodpovědné s ní hazardovat.