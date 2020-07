Plagiátorský skandál na Slovensku. Matovič prosí, aby se ho nezastávali. Čaputová mluví o největší hodnotové křižovatce

Připomeňme, že podle informací se v Matovičově diplomce skutečně nacházejí celé zkopírované strany z publikace ekonomů Pavla Kárásze st., Juraje Renčka a Pavla Kárásze ml., která se nazývá Daňový systém a jeho vliv na podnikatelskou sféru. Matovič doslova přepsal celé články i s tabulkami bez uvedení původních autorů.

Jak nyní uvádí mluvčí hlavy slovenského státu Martin Strižinec, prezidentka SR Zuzana Čaputová pojímá aktuální šíření plagiátorských kauz v zemi jako situaci, která postavila vládu na „dosud největší hodnotovou křižovatku“.

Jak dále uvádí, je zklamaná a smutná, že očekávání veřejnosti včetně jejích vlastních na vysoké standardy uplatňování politické moci a vyvozování politické odpovědnosti, se kterými se spojoval nástup Matovičovy vlády, zůstávají zatím nenaplněné.

„Podvádění neschvaluji a nemohu schvalovat ani jeho zlehčování. Mohu jen zopakovat, že úkolem nás všech je budovat důvěru lidí v politiku a instituce. A to v souladu se slibem, že ji budeme dělat jinak, než bylo zvykem v minulosti, a že sami budeme uplatňovat to, co jsme v minulosti žádali od svých oponentů,“ konstatovala.

Prezidentka rovněž dodala, že důvěra občanů k představitelům vlády je dnes klíčová jako nikdy předtím, jelikož nyní stojí před Slovenskem bezprecedentní výzvy v souvislosti s řešením důsledků krize. Myslí si proto, že není zodpovědné s touto důvěrou hazardovat.

Nový komentář slovenského premiéra

Včera jsme již psali o reakci Igora Matoviče (OĽaNO), který přiznal své plagiátorství a omluvil se všem poctivým studentům. Napsal mimo jiné, že se nikdy svým titulem nechlubil a nikde si ho nikdy iniciativně nepsal, protože „školu poslední dva ročníky doslova flákal“ a na tyto dva roky není hrdý. Uvedl také, že by zřejmě měl přijít o titul, ovšem z pozice premiéra odstoupí, když splní vše, co lidem před volbami slíbil.

Dnes slovenský premiér na svém facebookovém profilu zveřejnil další status ke své diplomové práci. Sdílel totiž prosbu, aby se ho nikdo nezastával, kdo v tom cítí potřebu.

„Nezasloužím si to. Opisovat se ve škole nemá, citovat se musí,“ uvedl premiér.

„Opravdu upřímně – ani jsem netušil, že jsem něco v mé diplomce necitoval. Je tomu 22 let a žil jsem v přesvědčení, že ji mám určitě ok ... a neměl jsem,“ pokračoval Matovič s tím, že kdyby věděl, že má problém s diplomkou, bývalého předsedu SNS Andreje Danka by nikdy za též plagiátorství nekritizoval.

„K zamyšlení na konec – studoval jsem finanční management a roky finančně vedu svou firmu tak, že jsem potom platil nejvyšší daně ze všech živnostníků na Slovensku. Jsou lidé, pro které je to jasný důkaz, že jsem své studium zvládl na jedničku. Jiní k tomu potřebují důkazy jiné – například i diplomky, za napsání kterých někomu zaplatíte - hlavně, aby v nich bylo vše správně citováno. Potěmkin,“ uzavřel celou věc slovenský premiér Igor Matovič.

Dodal pak, že Denník N, který s odhalením přišel, udělal svou práci dobře. Jen ho mrzí, že „článek o diplomce zveřejnili právě v době, kdy velmi dobře věděli, že letím v letadle a následně mám tři dny od rána do večera nadupaný program v Bruselu“. Matovič ale chce věřit, že to nebylo předem vykalkulované.