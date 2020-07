Ubohá snídaně v Bruselu lidi šokovala. Vynahradí to Matovič kvalitním pivem? Doporučení od krajanů již má

„Den třetí právě skončil. Máme za sebou více než 20 hodin jednání... a dohoda stále není na stole. Původně jsme měli dnes končit, zůstáváme další den... a věřme, že bude úspěšný... museli jsme změnit hotel, takže nyní výhled z 24. patra na popůlnoční Brusel – město, ve kterém se právě rozhoduje o největším záchranném plánu v historii Evropy... a my si ještě skočíme na jedno belgické,“ napsal politik na sociální síti.

Zároveň sdílel fotografii nočního Bruselu z okna hotelu, kde je ubytován.

Uživatelé Facebooku hned přišli s doporučením ohledně volby tradičního belgického nápoje.

„Na zdraví. Toto je top Belgie,“ napsala Zuzana Habovštiaková a doplnila fotografii značky Leffe.

„Doporučuji Stellu Artois; lahvové, podle mě to je TOP pivečko,“ vyslovil se Michal Tolvaj.

Dalším lidem chyběla důležitější témata, na co svého politika s výčitkami upozornili.

„Ani slovo o tom, jaká je pozice Slovenska, nebo co jste dosáhli...“ zareagoval Miro Konečný.

Zazněl taktéž negativní postoj vůči EU, protiepidemiologickým opatřením a migraci.

„Někteří Slováci nemají ani na to jedno na Slovensku, nebýt v EU, nebyl by problém,“ vyjádřil se k pivnímu tématu Richter Jaroslav.

„Tady zavírá hranice pro lidi, co pracují v zahraničí, a vy si tam skáčete ještě na pivo. Když sem přijedete, zůstaňte karanténě,“ vyzval premiéra Emil Herko.

„Tak raději neberme ani cent od EU za cenu přijímání migrantů. Raději si utáhněme opasky, ale krajinu a svou hrdost si nedejme! Buďme jak Poláci, prosím. Poučme se včas z jiných zemí než při pandemii. Ukažme, že Slováci mají svou hrdost a zachovejme si identitu,“ zdůraznil Richard Pánik.

Zneuctění servisem a tužba po reálném obsahu

Matovič se přitom neomezil tématem piva a zveřejnil fotografie snídaně do pokoje z bruselského hotelu, čímž také pobavil a dokonce i šokoval některé sledující.

„Vidím, že si hotel pěkně uctil premiéra, kterého ubytoval. Management se může stydět, že pošle takové snídaně,“ napsal Miro Chaloupka a sdílel fotografii bohaté snídaně v Budapešti.

„Jako v nemocnici. Toto už musí skončit, protože pokud to bude dál takto pokračovat, tak ti to donesou vše najednou rozmixované v plastové sklenici s brčkem,“ varoval Roland Brosnan.

„Dle data spotřeby bude summit až do 23.7.2020,“ zavtipkoval Marián Oravec.

„Pravděpodobně tyto snídaně navrhla belgická ministryně zdravotnictví,“ přišel se svou verzí Tibor Vano.

„Pane premiére, já Vám velmi fandím, ale jsem velmi zklamaná, že místo toho, abyste nám prozradil, jaký je Váš postoj k celému rozpočtu na 7 let, koronavirovému balíku a otázkám o tom, kde a na co budou tyto peníze použité, nám tu prezentujete své snídaně. O tom, o čem se jedná a o různých postojích se lze dozvědět z Facebooku jiných premiérů, např. Kurz je striktně proti jakékoliv ‚Schuldenunion‘, ale Váš postoj mi ani po třetím dni jednání není znám... Dělejte politiku pro mladou generaci, protože my jsme ti, co to musí zaplatit. A pokud to nedokážeme zaplatit, tak se nedivte, že nás je stále více, co opouští Slovensko. Nějaký reálný kontent by této Vaší nástěnce velmi dopomohl, pokud nechcete přijít o Vaše voliče,“ zkritizovala Matoviče uživatelka se jménem Mon Le Bonbon.