Víte, jak bezpečně používat TikTok? Tady jsou rady policistů

„Pokud odmítáte uzamknout účet pro své přátele, uvědomte si, že mezi spousty neznámých přátel jsou lidé, kteří vám mohou a chtějí ublížit, a proto tomu přizpůsobte obsah svých videí. Zveřejňujte pouze takové videa, za které se nebudete stydět. Nezveřejňujte takové videa a informace, z nichž by neznámý člověk mohl zjistit, ve kterém městě či ulici bydlíte,” rádí slovenští policisté.

Dodává se, že šikanující uživatele je lepší zablokovat. Jestli však pokračují s obtěžováním jinou formou, měl by se teenager obrátit na rodiče, kamaráda nebo své učitele. Důležitým je, upozorňují policisté, řešit podobné situace s chladnou hlavou, neztrácet svou hrdost a nepřistupovat na podmínky vyděrače.

„Nepublikujte videa, na kterých jste spoře oblečeni, protože se touto formou podílíte na výrobě obsahu pro pedofily. Nikdy nikomu neposílejte své nahé fotografie nebo videa, ani ve formě soukromé zprávy,” uvádí se.

„Zapojujte se pouze do takových výzev, při kterých vám nic nehrozí (to, že někdo před vámi výzvu splnil, neznamená, že se vám to podaří),” stojí v radě.

TikTok je aplikace čínské společnosti ByteDance. Je určena k vytváření a prohlížení krátkých videí. Od zahájení svého provozu v roce 2018 se stala lídrem v segmentu aplikací pro krátké videa v Číně a získává popularitu po celém světě.

V USA mohou zablokovat TikTok

Dříve americký prezident Donald Trump informoval, že administrativa Bílého domu zvažuje možnost zakázání aplikace Tik Tok na americkém území. Dle Washingtonu se pomocí aplikace k osobním údajům uživatelů dostávají čínské úřady.

„V administrativě je několik lidí, kteří zkoumají bezpečnostní rizika spojená s TikTok, WeChat a dalšími aplikacemi, které mají potenciál podkopat národní bezpečnost, zejména ve vztahu ke shromažďování informací o amerických občanech zahraničním protivníkem,” sdělil šéf štábu Bílého domu Mark Meadows.

Řada médií také uváděla, že z důvodu zajištění bezpečnosti společnost Amazon požádala své zaměstnance smazat aplikaci z chytrých telefonů.