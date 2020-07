Kollár o kauze Matoviče: Je nepřijatelné, aby vláda byla rozviklána kvůli zástupným tématům

„Pokud taková žádost přijde, svolám schůzi a zahájím ji. Pro opozici je společným nástrojem, aby na plenárním zasedání vyjádřila své názory," řekl v rozhovoru předseda Národní rady Boris Kollár.

„Takové návrhy budou pokračovat celé čtyři roky," řekl Kollár s tím, že je to správný nástroj v rukou opozice. O nejnovějším vývoji v koalici zatím politici nemluvili, protože premiér je od minulého čtvrtka na summitu v Bruselu a pravděpodobně se dnes vrátí na Slovensko.

Podle Kollára je nepřijatelné, aby byla vláda „rozviklána kvůli zástupným tématům“.

„Neúspěšní politici se zde snaží rozbít vládu a možná i vyvolat předčasné volby. Pokud někdo citoval, necitoval také... Dělají žalobce, soudce, až k výkonu rozsudku," dodal předseda strany Sme rodina.

Minulý týden kvůli nezvládnutí pandemie a ekonomickému kolapsu vyzval premiéra k rezignaci lídr Směru Robert Fico a krátce poté i Peter Pellegrini ze vznikající strany Hlas. Pellegrini dal Matovičovi ultimátum do pondělka, nebo začne sbírat podpisy, aby svolal mimořádnou schůzi, která se bude zabývat vyslovením nedůvěry Matovičovi. Mezitím však Fico již shromáždil některé potřebné podpisy a v pondělí obě strany oznámily, že jich mají dost. Zatím není jasné, kdy budou žádat o svolání mimořádné schůzky.

Místopředseda koaliční strany Za lidi Juraj Šeliga v neděli v diskuzním pořadu řekl, že vládu nepotopí, i když by premiér Matovič měl v kauze plagiátorství převzít i osobní odpovědnost.

Top politickým tématem těchto dnů je série plagiátorských kauz nejvýznamnějších koaličních představitelů. Všechno to začalo kauzou diplomky předsedy parlamentu Borise Kollára, následovala kauza ministerstva školství Branislava Gröhlinga a celé to vygradovalo plagiátorskou kauzou samotného premiéra Igora Matoviča.

Komentář slovenského premiéra

Igor Matovič (OĽaNO) přiznal své plagiátorství a omluvil se všem poctivým studentům. Dodal mimo jiné, že se nikdy svým titulem nechlubil a nikde si ho nikdy iniciativně nepsal, protože „školu poslední dva ročníky doslova flákal“ a na tyto dva roky není hrdý. Uvedl také, že by zřejmě měl přijít o titul, ovšem z pozice premiéra odstoupí, když splní vše, co lidem před volbami slíbil.

Na svém facebookovém profilu také sdílel prosbu, aby se ho nikdo nezastával.

„Nezasloužím si to. Opisovat se ve škole nemá, citovat se musí,“ uvedl premiér.

„Opravdu upřímně – ani jsem netušil, že jsem něco v mé diplomce necitoval. Je tomu 22 let a žil jsem v přesvědčení, že ji mám určitě ok ... a neměl jsem,“ pokračoval Matovič s tím, že kdyby věděl, že má problém s diplomkou, bývalého předsedu SNS Andreje Danka by nikdy za též plagiátorství nekritizoval.