Premiér SR Matovič: Na odvolávání se těším, poslanci mohou hlasovat svobodně

Předseda slovenské vlády Igor Matovič (OĽaNO) se těší, že bude dnes, ve čtvrtek 23. července, v Národní radě SR poprvé od svého nástupu do funkce čelit odvolávání. Prohlásil to před jednáním vlády s tím, že má rád, když padají argumenty z jedné i druhé strany. Rovněž deklaroval, že na jednání vládního kabinetu nebude nikoho přesvědčovat.

Matovič se nechal slyšet, že chce vyzvat ministry a představitele koaličních stran, aby vzkázali svým poslancům, ať hlasují svobodně a v souladu se svým svědomím a přesvědčením.

„Dnes jsem si domlouval program na pátek (24. 7., pozn. red.) a dohodl jsem si ho tak, že tam půjdu, i když budu předseda vlády či asistent dané osoby. Jsem srovnaný s jedním, i s druhým,“ konstatoval premiér.

Uvedl ale, že by si opozice mohla najít lepší důvod pro jeho, než takovou banalitu. „Bude nade mnou vynesen ortel, ať už ten či onen, jsem s tím srovnaný. Na zasedání vlády budu vyzývat všechny, aby řekli poslancům svých stran, aby hlasovali o mém odvolání svobodně,“ dodal Matovič.

Připomeňme, že mimořádná schůze Národní rady SR s návrhem na vyslovení nedůvěry předsedovi vlády začala dnes, ve čtvrtek v 10.00 hod. Daný návrh byl předložen představiteli parlamentní opozice, a sice poslancem Jurajem Blanárem za Směr-SD a Richardem Rašim, členem nově vznikající strany Hlas-SD.

Kromě obvinění z plagiátorství opoziční politici uvádí i řadu dalších důvodů, které jsou dle nich dostatečným podkladem pro odvolání současného premiéra. Jedná se například o Matovičovo neplnění slibu vykonávat danou funkci poctivě a v zájmu slovenských občanů, ale také o jednání v rozporu s programovým vyhlášením vlády, neschopnost plnit ústavní povinnosti vlády či vypracovat plnohodnotný plán ekonomického a sociálního obnovení po koronavirové krize. Návrh na odvolání podpořilo celkem 37 slovenských poslanců.

Matovič o své diplomové práci

Premiér SR ve středu 22. července prohlásil, že pokud jej poslanci NR SR na mimořádné schůzi odvolají, odejde i z funkce předsedy hnutí OĽaNO a celkově z politiky. Rovněž pronesl, že pokud se dopustil podvodu ve své diplomové práci, pak tak učinil nevědomě, protože si byl jistý, že v ní zdroje správně citoval.

„Nikdy jsem se nesnažil zatajit, že jsem vycházel ze zmiňované studie, a jsem si jistý, že jsem ji i přímo v diplomové práci citoval,“ rekl Matovič v souvislosti s informacemi, že do své práce zkopíroval texty ze dvou jiných publikací.

Dále poznamenal, že i proto si dovolil v minulostijiné lidi za podobné kauzy, neboť si byl jistý, že jeho práce je v pořádku, a nepředpokládal, že texty nejsou správně citovány. Za svou práci tak podle vlastních slov bere plnou odpovědnost.

Podotkl, že státnice zvládl dobře a nikdy se titulem nechlubil, protože není hrdý na svůj přístup ke škole v posledních letech studia. Za svou skutečnou diplomovou práci opětovně označil svou firmu a za svůj doktorát summit v Bruselu.

Dodal, že pokud by chtěl něco skrývat, práci by odnesl z knihovny univerzity. Na otázku, zda svou práci zveřejní a dovolí, aby prošla antiplagiátorským systémem, přímo neodpověděl. Zopakoval, že svou práci 20 let neviděl a ani ji vidět nechce. Jako alternativu zveřejnění práce uvedl, že je ochoten podstoupit detektor lži v zahraničí.