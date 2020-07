Harabin: Nezadržitelně se blíží doba, kdy bude Matovič zavřen do Pezinku s režimem nejostřejší kazajky

Slovenský politik a někdejší neúspěšný kandidát na prezidenta, Štefan Harabin, se na sociální síti vyjádřil ke kauze plagiátorství premiéra Igora Matoviče a především k tomu, jak celá věc dopadla. Dle něj totiž slovenský parlament premiérovi zlegitimizoval těžký podvod. Myslí si však, že i na Matoviče brzy dojde… Proč? A co všechno uvedl?

Na sociální síti tohoto slovenského politika se objevilo nové video, v němž Harabin promlouvá ke kauze plagiátorství slovenského premiéra.

„Jednání Matoviče není na odvolání z pozice premiéra, ale na odebrání občanského průkazu,“ napsal krátce v popisku k sedm minut dlouhému videu.

Hned v jeho úvodu pak dotyčný prohlašuje, že se souhlasem Matoviče, Kollára, Šeligy, Remišové, Sulíka, ale i Čaputové, od dnešního dne lidé mohou beztrestně krást, podvádět, loupit, vraždit, a to dokud jim to banda lotrů výše citovaná následně odsouhlasí v parlamentě.

„Nezadržitelně se však blíží doba, kdy bude Matovič zavřen do Pezinku, minimálně na šestí poschodí s režimem nejostřejší kazajky. Vysvětlím proč, i v právní rovině,“ pokračoval.

„Na tiskovce Matovič prohlásil, že podvod v diplomové práci spáchal nevědomě. Plagiát nevytvořil úmyslně, protože si byl jistý, že správně citoval zdroje. Tvrdil, že dosud nevěděl ani netušil, že v diplomové práci z roku 1998 vykrádal cizí texty. Cituji: „Plagiát je něco, kde vědomě necitujete vědomě, a proto to nedělal úmyslně.“ Tady rozum zůstává stát,“ míní.

Podle svých slov se tak v daném videu bude věnovat duševnímu stavu a psychologicko-psychiatrické analýze osobnosti Matoviče , ale i poslanců, kteří podpořili jeho „neúmyslný úmysl podvádět a legalizovat plagiátorství přes parlament“. Zdůrazňuje přitom, že bude netradičně vycházet z obsahu článků v médiích a okomentuje i Matovičovu obhajobu.

Dále Harabin poukázal na to, že se novináři Matoviče ptali, zda diplomovou práci zveřejní. Premiér se tomu ale vyhýbal a souhlas ke zveřejnění nedal. Argumentoval totiž tím, že to nikoho nepřesvědčí, že 22 let žil s tím, že nevěděl, že něco ukradl.

„Tohle nemá úroveň logiky ani absolventa zvláštní školy pro dementy,“ smál se ve videu Harabin s tím, že podvod se přeci nedá spáchat nevědomě.

Za Matovičem stojí i univerzita

Harabina tedy zajímá, čeho se pan Matovič bojí.

„Vždyť Brusel, i Žitňanská, všichni ultra liberálové hlásají absolutní transparentnost. Diplomka je dostupná pouze k nahlédnutí v knihovně Fakulty managementu Univerzity Komenského a bez souhlasu jejího autora není možné fotografovat její obsah. Matovič přiznal, že práci před odevzdáním ani neviděl,“ uvádí Harabin.

„Srovnání s knihami, s nimiž pracoval, ukázalo, že kromě úvodu a závěru celou diplomku vykradl z dvou publikací. Matovič se „na hulváta“ přiznal, že je plagiátor a v diplomce vykradl dvě knihy. Na diplomovou práci totiž prý neměl čas – poslední dva ročníky studia rozbíhal vlastní podnik a zaměstnával lidi,“ dodal.

Následně se také ptá, jak je možné, že mohl jít obhajovat něco, co nevypracoval a ani nečetl.

Na to však politik reagoval tak, že Matovičovi přece nic nebránilo v tom, aby ukončil studium bez podvodu nebo jej alespoň přerušil kvůli pracovní zaneprázdněnosti. Smutné podle Harabina je ale především to, že se podvodného studenta zastává i samotná Fakulta managementu UK. Podle ní byl prý Matovičovi před 22 lety titul udělen oprávněně. Narážel tím například na slova děkana Michala Greguše.

„Tohle je krásné vyznání zkorumpovaného děkana, protože kdyby nevzal úplatek on nebo jeho lidé v komisi, tak Matovič nedosáhne uznání podvodné diplomové práce, k níž se i sám přiznal,“ podotýká s tím, že je tak nejspíše u Greguše tolerování podvodných diplomek běžnou praxí.

Následně Harabin poukazuje na nové tvrzení UK, podle kterého tato Matovičova práce „neodpovídá standardům jejich kvalifikačních kritérií“.

„Nevzdělaný král je korunovaným oslem.“

„Jednání Matoviče není na odvolání z pozice premiéra, ale na odebrání občanského průkazu,“ myslí si a dodává: „Každý, kdo se při hlasování o Matovičově odvolání nezúčastnil, zdržel se nebo hlasoval proti, schvaloval jen a jen nemorálnost, korupci, podvod a zlodějství v přímém přenose.“

„A to je doslova děsivé. Ultrafašističtí liberálové mají dvojí metr. Na sebe jeden a na oponenta druhý,“ poznamenává.

Stojí si tak za tím, žeo Matovičovi byla dána výzva všem občanům, aby svobodně kradli a podváděli. Tvrdí také, že parlament premiérovi zlegitimizoval těžký podvod a dal ho na úroveň normálnosti.

Závěrem ještě Harabin konstatuje, že toto video není o Matovičovi, ale bohužel o tom, zda si Slováci zaslouží státnost, když je v čele exekutivy podvodník, který úmyslně znevěrohodňuje Slovensko se zjevným záměrem ho zlikvidovat.

„Může Slovensko akceptovat Matoviče jako premiéra jen proto, že o sobě tvrdí, že je menší zloděj a podvodník než Fico?“ ptá se.

Na úplném konci videa pak politik uvedl výstižnou citaci, jehož autorem byl uherský král Matyáš Korvín: „Nevzdělaný král je korunovaným oslem.“